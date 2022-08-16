Malmö - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Rıza Çalımbay'ın öğrencilerinin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları mücadele hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, İsveç ekibi Malmö ile UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma mücadelesi verecek.

3. ön eleme turunda karşılaştığı Dudelange'i ilk maçta 3-0 mağlup eden Malmö, rövanşta 2-2 berabere kalarak bir üst tura adını yazdırdı.

Peki Avrupa'daki temsilcimizin maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Malmö - Sivasspor maçı ne zaman?

Sivasspor ile Malmö arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu ilk maçı, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak.

İsveç'teki Malmö New Stadium'da saat 20.00'de başlayacak olan maçı İskoç hakem William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak.

Malmö - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Malmö - Sivasspor mücadelesi, TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.