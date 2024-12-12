Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini koruyan Galatasaray, bir yandan da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında bu akşam Malmö ile maça çıkacak. Okan Buruk'un öğrencileri, deplasmanda aldıkları 3-2'lik Sivasspor galibiyetinin ardından zorlu deplasmandan da galip dönmeyi amaçlıyor. Haberin devamı aşağıda Peki Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Malmö-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde bu akşam Malmö'ye konuk olacak. Gelecek maç Europa League MAL GAL Maç önizlemesi Eleda Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. İngiliz hakem Brooks'un yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından ve tabii'den canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Malmö-Galatasaray 12 Aralık Perşembe 20.45 TRT 1 ve tabii