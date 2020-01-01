Mallorca, La Liga'ya veda etti

Konuk ettiği Granada'ya 2-1 mağlup olan Mallorca'nın, bitime 1 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

İspanya 'nın 37. haftasında Mallorca, Granada'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip 20. dakikada Cucho Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1.dakikada Victor Diaz ve 70. dakikada Carlos Fernandez kaydetti.

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Mallorca'da 80. dakikada Aleksandar Sedlar ve 90+7. dakikada Cucho Hernandez kırmızı kart gördü.

Bu mağlubiyetin ardından 32 puanda kalan Mallorca'nın bitime 1 hafta ligden düşmesi kesinleşti.

umudunu sürdürdü

ve Mallorca'nın ardından La Liga'ya veda edecek üçüncü takım son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Bunun için ise iki aday var: veya Leganes...

37. hafta maçlarında Leganes, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederken, Celta Vigo konuk ettiği 'ye 3-2 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından ligin son haftasına Celta Vigo 36, Leganes ise 35 puanda girecek.

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Ligin son haftasında Celta Vigo deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Leganes ise 'i konuk edecek.

, UEFA gruplarını garantiledi

Villarreal, Real Madrid'e 2-1 mağlup olsa da, 3 puan gerisinde yedinci sırada yer alan 'ye karşı ikili averajda üstün olduğu için ligi en kötü ihtimalle altıncı sırada bitirmeyi garantiledi. Böylece Villarreal, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından itibaren dahil olacak.

Altıncı ve yedinci sıra için şansı olan takımlar ise şu şekilde: (55), Getafe (54), (53) ve Granada (53)...