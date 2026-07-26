Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da idari değişiklikler, son dönemde kulübü sarsan ve yeni sezon başlamadan önce gerek idari gerekse sportif tüm dosyalara gölge düşüren mali krizin ardından işleri yeniden düzene sokma çabasıyla sürüyor.

Yaklaşık 800 milyon Suudi riyali olarak tahmin edilen birikmiş borçlar, kulüp içinde yeni bir gerçekliğin doğmasına yol açtı; artık öncelik mali durumu düzeltmek oldu ve bu durum, mevcut yaz transfer döneminde yönetimin hamlelerine doğrudan yansıdı.

Al Nassr, İspanyol Real Mallorca'nın oyuncusu Portekizli Samu Costa ile anlaşmaya varmış olsa da, kulübün karşı karşıya olduğu mali kısıtlamalar nedeniyle transfer henüz tamamlanmadı. Yönetim ise en önemlisi sezon başlamadan önce Abdulrahman Ghareeb'in sözleşmesini yenilemek olan iç dosyalara odaklanmayı tercih etti.

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Harcamaları azaltma ve idari yapıyı yeniden düzenleme planı kapsamında atılan yeni bir adımda Al Nassr yönetimi, önümüzdeki dönemde harcamaları dizginlemek amacıyla, sportif direktör Portekizli Simão Coutinho ile transferlerden sorumlu José Semedo'dan oluşan mevcut icra yönetiminin mali yetkilerini kısıtlamaya karar verdi.

Ayrıca medya mensubu Abdulaziz Al Osaimi, kulüp içindeki bir başka kararı daha açıkladı; bu da Portekizli Luis Paravita'nın yönetim kurulu üyeliğinden ve icra komitesi üyeliğinden alınmasıydı. Bu adım, Al Nassr taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı.

Bu karar özel bir anlam taşıyor; zira Paravita, Al Nassr yönetim kurulunda Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun temsilcisi olarak görülüyordu. Böylece kulübün, mali krizine bir çıkış yolu aramak ve sezon başlamadan önce istikrarını yeniden kazanmak amacıyla idari yapısını tümüyle yeniden çizmeye doğru ilerlediği bir dönemde, sahneden ayrılan en son isim haline geldi.