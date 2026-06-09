Mali darbe: Ajax, Antony ve Lisandro Martínez ile ilgili milyonlarca euroluk davayı kaybetti

Ajax, Antony ve Lisandro Martínez'in transferlerinde yardımcı olan Gerards International Consultancy adlı oyuncu izleme ajansına 2 milyon avronun üzerinde bir tazminat ödemek zorunda kaldı.

Bu karar Amsterdam Mahkemesi tarafından verildi. Hollanda'nın rekor şampiyonu, bu primleri daha önce ödeyebilirdi, çünkü scout Peter Gerards'a ödenecek tutar şimdi daha yüksek oldu.

Bu durum, Salı günü yayınlanan karardan anlaşılıyor. Gerards daha önce Ajax'tan 2 milyon avrodan fazla bir tutar talep etmişti, ancak bu talep mahkeme tarafından reddedilmişti. Temyiz sonucunda, milyonlarca avroluk tutar Gerards International Consultancy'ye ödenmesine karar verildi.

2022 yazında Antony ve Martínez, Ajax'a 160 milyon avrodan fazla gelir kazandırarak Manchester United'a transfer oldular.

Gerards, Ajax'a, kendisi tarafından önerilen bir oyuncunun gelir getirmesi durumunda şirketinin tazminat talep etme hakkına sahip olduğunu belirten scouting sözleşmesindeki hükümleri hatırlattı.

Ajax, Gerards'ın Haziran 2020'de nihai ibra mektubu ile olası gelecekteki hak taleplerinden feragat ettiğini iddia etti. Mahkeme bu mantığı kabul etmedi ve ibranın yalnızca imzalandığı ana kadar ödenmesi gereken ödemelerle ilgili olduğuna hükmetti.

Böylece Gerards, sonraki transferlerde tazminat alma hakkını korudu. Ayrıca Ajax, faiz ve dava masraflarını ödemekle yükümlü kılındı.