Malezya’daki Formula 1 yarışı gecikmeli başladı

Orta Avrupa saatiyle 09.00’da, pole pozisyonundaki Max Verstappen’in liderliğinde gridin Sepang Uluslararası Pisti’nde yarışa başlaması gerekiyordu. Ancak bundan yaklaşık 30 dakika önce yıldırımlı fırtına ve şiddetli yağmur başlayınca, yarış yönetimi startı ertelemek zorunda kaldı.

O sırada araçlar zaten start dizilişindeki yerlerini almıştı. Pilotlar kuru pit yolunda sığınacak yer ararken, Safety Car pistin durumunu yarış yönetimine iletmek için birkaç tur attı. Yeniden start saat 09.40’ta verildi.

Taraftarlar ise şartların keyiflerini kaçırmasına izin vermedi ve örtülü start-finiş tribününün altında La Ola’yı bir o yana bir bu yana taşıdı.

"Kartlar yeniden dağıtılıyor" diyen Audi pilotu Nico Hülkenberg, Sky'a yaptığı açıklamada yeni başlangıç durumuna dikkat çekti. Tecrübeli pilot, cumartesi günkü zayıf sıralama turunun ardından yarışa 15. sıradan başlıyor.

Formula 1'de bu sezon daha önce yağmur yarışı oldu mu?

Red Bull pilotu Max Verstappen, sezonun 16. yarışında Lewis Hamilton (Ferrari) ve dünya şampiyonası lideri Kimi Antonelli'nin (Mercedes) önünde pole pozisyonunda yer alıyor. İlkbaharda iptal edilen Bahreyn yarışının yerine takvime giren Malezya Grand Prix'si, bu sezon bir ilki beraberinde getiriyor: Sürücüler, güç ünitesinde elektrik payının belirgin şekilde arttığı yeni regülasyonlar altında daha önce hiç yağmur yarışına çıkmadı. Değişen devir sayısı nedeniyle kaygan bir pist, mevcut araçlarla büyük bir meydan okuma olarak görülüyor; pilotların hiçbiri bu araçlarla henüz kapsamlı şekilde antrenman yapma fırsatı bulamadı.

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2017'den bu yana ilk kez bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan Malezya, şiddetli yağmurlarıyla ünlü. Örneğin 2009'da yarış 31 turun ardından durdurulmuş, pilotlar sıralamaları karşılığında yalnızca yarım puan almıştı.