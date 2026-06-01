"Malen, büyük bir ismi AS Roma'ya getirmek için bizzat harekete geçiyor"

Donyell Malen, Julian Brandt’ın AS Roma’ya olası transferinde aktif bir rol oynuyor gibi görünüyor. Borussia Dortmund’un ofansif orta saha oyuncusu, bu yaz hücum hattında daha fazla yaratıcılık arayışında olan İtalyan devinin transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

Dortmund'da sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Brandt, transfer piyasasında bir fırsat olarak görülüyor. Roma şu anda Alman oyuncuyu İtalya'nın başkentine getirmek için seçenekleri değerlendiriyor.

Ayrıca bir transfer, Malen ile yeniden bir araya gelmelerine yol açabilir. İkili, Dortmund'da yıllarca başarılı bir ikili oluşturdu ve üç buçuk sezonluk bir dönemde toplam 73 gol ve 62 asist kaydetti.

Daha önceki haberlere göre, eski Roma direktörü Frederic Massara, Mart ayında Brandt'ın ilgisini araştırmıştı. Orta saha oyuncusu, Serie A'ya transfer olmaya açık olduğunu belirtmişti.

Roma artık yeni bir spor politikası izliyor ve Tony D’Amico’nun teknik direktör olarak göreve başlaması bekleniyor olsa da, Brandt’ın tutumu değişmemiş görünüyor. Alman oyuncu, Roma’ya transfer olmayı hâlâ istiyor.

Corriere dello Sport'a göre Malen, milli takımın kampına gitmeden kısa bir süre önce eski takım arkadaşıyla kişisel olarak iletişime geçti. Bu görüşmede Brandt'a Roma'da birlikte oynamak isteyip istemediğini sormuş.

48 kez Almanya milli forması giyen oyuncunun tepkisi olumlu olduğu bildirildi. Brandt, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı ve Serie A'da deneyim kazanmayı bir fırsat olarak görüyor.

Brandt'ın yıllık yaklaşık dört milyon euro maaş istediği ve bu rakamın AS Roma'nın mali imkanları dahilinde olduğu belirtiliyor.