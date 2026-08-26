Julian Alvarez transferinin imkânsız göründüğü bir dönemde, ünlü uzman Julio Maldonado "Maldini", bizzat Barcelona'nın içindeki sihirli çözümü ortaya koydu; kulübü o çılgın forvet piyasasına girmekten kurtarabilecek bir çözüm.

Barcelona, gerçek anlamda bir santrfor kadrosuna katma çabasını hızla sürdürüyor ve önceliklerinin başına Arjantinli Julian Alvarez'i koyuyor. Ancak Atletico Madrid, Katalan rakibiyle müzakere kapısını açmayı kesin bir dille reddediyor. Bu durum kulüp ile oyuncu arasındaki ilişkide büyük bir gerginliğe yol açtı ve transferi çıkmaz bir yola soktu.

Bu tıkanıklık karşısında yakın kaynaklar, Blaugrana'nın piyasada net bir B planına sahip olmadığını doğruladı. Lautaro Martinez ve hatta Alman Nicolo Tresoldi gibi isimler gündeme gelmiş olsa da, Adame ve Gordon transferleriyle güçlendirilen mevcut kadroya olan güven hâlâ yüksek.

Raphinha: Yeni 9 numaralı forvet mi?

Büyük sürprizi patlatan isim, Movistar+ kanalının ve "El Partidazo de la COPE" programının yorumcusu Maldini oldu. Maldini, Julian transferi başarısız olursa Barcelona'nın herhangi bir forvetle anlaşmaya ihtiyacı olmadığını vurguladı.

Maldini, İspanyol "Sport" gazetesine yaptığı analizde şöyle konuştu: "Bence Barcelona başka bir oyuncuyla anlaşmazsa 9 numaralı forvet Raphinha olacak. Barcelona ne Kane'le ne de Julian'la anlaşabilir, ancak Raphinha rakibe baskı yapan ilk savunmacı olmaya elverişli bir hırsa sahip ve topsuz alanda sürekli hareketlilik sunuyor."

Maldini, ekonomik ve sportif zorlukların hemen fark yaratabilecek bir forvet bulmayı güçleştirdiğini düşünüyor. Buna karşılık Brezilyalı oyuncu, hazırlık döneminde zaten denenmiş dahili bir çözüm olarak öne çıkıyor; yüksek baskı yapabilme, savunmacıların arkasında sürekli hareket edebilme ve oyun kuruluşuna katkı sağlayabilme yeteneği sayesinde teknik direktör Hans Flick'in fikirlerine uyum sağlayabiliyor.

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Diğer seçeneklere gelince, Maldini, Alman Nicolo Tresoldi'nin (22 yaşında) Luuk de Jong tarzında farklı bir seçeneği temsil ettiğini değerlendirerek şöyle dedi: "Üst düzey bir forvet. Belirli dakikalar için, orta toplarından gol atabilecek gerçek bir santrforla anlaşırdım."