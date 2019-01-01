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Malcom'un Barcelona macerası sona eriyor

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Barcelona’nın Brezilyalı oyuncusu Malcom, Katalan ekipten ayrılmak istediğini bildirdi.

Barcelona, geçtiğimiz sezon Roma ile anlaşmak üzereyken son anda devreye girip kadrosuna kattığı Malcom’u önümüzdeki transfer döneminde satılık listesine koymayı planlıyor.

Beklentileri bir türlü karşılayamayan Malcom, geçtiğimiz sezon 41 milyon euro karşılığında La Liga ekibine transfer olmuştu.

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Genç oyuncu sezon boyunca takımda yer bulmak adına çok çalışsa da istediği dakikaları alamadı.

Malcom’un talipleri arasında Roma, Inter, Milan, Everton, Tottenham ve Arsenal bulunuyor.

Bu sezon sadece sekiz karşılaşmada ilk 11 başlayan Brezilyalı oyuncu, sahaya çıktığı toplam 19 karşılaşmada 4 gollük performans sergiledi.

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