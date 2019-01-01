Malcom, Zenit Petersburg'ta
Yorum()
Geçtiğimiz yaz 40 milyon euro’ya Bordeaux’tan Barcelona’ya transfer olan Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom’un İspanya macerası kısa sürdü.
Barcelona’dan yapılan açıklama Malcom’ün bonuslar ile birlikte 45 milyon euro’ya Zenit Petersburg’a transfer olduğu duyuruldu.
>>> Yaz döneminde yapılan en pahalı transferler (2019)
Malcom geçtiğimiz sezon çıktığı 24 resmi maçta 4 gol atıp 3 de asist yapmıştı.
Geçtiğimiz yaz Malcom için Roma ile Barcelona arasında transferi yarışı yaşanmış ve yarışın kazananı Barcelona olmuştu.