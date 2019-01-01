Transfer

Malcom, Zenit Petersburg'ta

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Rus kulübü Zenit Petersburg, Barcelona’dan Malcom’u 45 milyon euro karşılığında transfer etti.

Geçtiğimiz yaz 40 milyon euro’ya Bordeaux’tan Barcelona’ya transfer olan Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom’un İspanya macerası kısa sürdü.

Barcelona’dan yapılan açıklama Malcom’ün bonuslar ile birlikte 45 milyon euro’ya Zenit Petersburg’a transfer olduğu duyuruldu. 

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Malcom geçtiğimiz sezon çıktığı 24 resmi maçta 4 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

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Geçtiğimiz yaz Malcom için Roma ile Barcelona arasında transferi yarışı yaşanmış ve yarışın kazananı Barcelona olmuştu. 

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