Son saatlerde sosyal medya platformlarında Brezilyalı Malcom'un Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığını aldığına ve yarın Suudi Arabistan'da başlayacak "Körfez 27" turnuvasına katılan milli takıma dahil edildiğine dair haberler dolaşmaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri milli takımı, ikinci grupta Katar, Bahreyn ve Yemen milli takımlarıyla birlikte yer alıyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında Emirlikler ekibi El Cezire, Suudi kulübü ile geçirdiği başarılı bir dönemin ardından Hilal'den gelen Brezilyalı Malcom ile anlaşmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri milli takımı teknik direktörü Zlatko Dalic, birkaç gün önce Körfez Kupası finallerinde mücadele edecek 26 futbolcudan oluşan Emirlikler kadrosunu açıklamış olsa da, son saatlerde Malcom'un bu kadroya eklendiğine dair haberler çıktı.

Ancak bu haberler gerçek dışı; zira Emirlikler Futbol Federasyonu, Brezilya milli takımlarında olimpiyat takımına kadar forma giyen Malcom'un vatandaşlığa alındığına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

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Bunun yanı sıra ne oyuncunun kendisi ne de kulübü bu adıma veya oyuncunun turnuvaya katılacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Emirlikler Futbol Federasyonu'nuninternet sitesine girdiğimizde ise bugün milli takımın Suudi Arabistan'a ulaşmasına dair "Milli takımımızın kafilesi, 'Körfez 27'ye katılmak üzere Cidde'ye ulaştı" başlıklı bir haber yayınladığını görüyoruz. Haberde kadroda herhangi bir değişikliğe işaret edilmedi.

Emirlikler'in Körfez 27 kadrosu şu şekilde açıklanmıştı:

Kaleciler: Fahad El Dhanhani, Khalid Eisa, Hamad El Mekbali.

Savunma: Ruben Filipe, Lucas Pimenta, Khalifa El Hammadi, Marcus Meloni, Alaeddin Zuhair, Erik Menezes, Khalid El Dhanhani, Zayed El Ameri, Sasha Ivkovic.

Orta saha: Fabio Lima, Isam Fayez, Luan Pereira, Harib Abdullah, Nicolas Gimenes, Abdullah Hamad, Mamadou Coulibaly.

Hücum: Osman Camara, Ali Saleh, Bala Guilherme, Richard Acuner, Bruno Oliveira, Yuri Cesar, Sultan Adil.