Brezilyalı Malcom Filipe, Instagram hesabı üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Cezire'ye transfer olduğunu duyurarak bir sonraki durağını neredeyse kesinleştirdi. Bu adım, Hilal'in oyuncuyla ilişkisinin sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapmasından önce geldi.

Malcom, transferine işaret etmekle yetinmedi; hesabının biyografi kısmına da El Cezire'nin adını ekleyerek, geleceğine dair son saatlerde hızlı gelişmeler yaşanmasının ardından BAE Ligi'nde yeni bir deneyime yaklaştığını teyit etti.

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Bazı raporlar, El Cezire'nin Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için bir anlaşmaya vardığını, BAE ekibine transfer olmadan önce Hilal ile bağının sona erdirilmesinin gündemde olduğunu belirtmişti. Bu sırada Suudi ekibi Diriyah da oyuncunun hizmetlerini almakla ilgilenen kulüplerden biriydi.

malcom - instagram

Malcom'un ayrılığı, Hilal ile başarılı bir deneyimin sonu anlamına geliyor. 2023 yazında Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'dan "Lider"e katılan oyuncu, takımdaki süresi boyunca hücum hattının önemli isimlerinden biri olarak kendini kanıtlamayı başarmıştı.

Malcom, Hilal'de geçirdiği süre boyunca belirgin bir iz bıraktı ve takımın bir dizi başarı elde etmesine katkı sağladı. Ancak kulübün, mevcut transfer döneminde oyuncunun devam etmesine yönelik tutumu değişti ve görüşmeler sonunda El Cezire'ye transferine yöneldi.

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Yeni kulübünün adını açıklayarak, Malcom bir sonraki adımını duyurmakta Hilal'in önüne geçmiş oldu. Geriye kalan son adım ise transferin resmen açıklanması olacak; ardından Brezilyalı kanat oyuncusu, Roshn Ligi'nden uzakta kariyerinde yeni bir sayfa açacak.