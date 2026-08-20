Malcom: Beni rahatsız eden şey nankörlük!

Hilal'in kanat oyuncusu Brezilyalı Malcom de Oliveira, geçtiğimiz saatlerde dolaşıma giren bir videoda "lider" takımdan ayrılışına dair haberler hakkında konuşarak tartışma yarattı. Bu sırada oyuncunun kulüpten ayrılıp Birleşik Arap Emirlikleri ekibi el-Jazira'ya transfer olması her zamankinden daha yakın hale geldi.

Malcom'un ortaya çıkışı, el-Jazira'ya transferinin yaklaştığına dair artan teyitlerle aynı zamana denk geldi. Oyuncu, Hilal'den ayrılmak için bir anlaşmaya vardı; sözleşmeleri imzalamanın ve Roshn Ligi'ne yeni yükselen kulüple yeni bir maceraya başlamanın ön hazırlığı olarak.

Ayrıca oku: Inzaghi, Hilal'deki 3 yeteneği şoke etti: Hikaye nedir?

Brezilyalı kanat oyuncusu, "X" platformunda dolaşıma giren bir videoda ortaya çıkarak kendisini en çok rahatsız eden şeyler hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Beni en çok rahatsız eden şey, iyiliğe nankörlük etmektir." Bu açıklama, oyuncunun mesajıyla kimi kastettiğine dair spekülasyonların kapısını araladı.

Malcom'un bu sözleri son derece hassas bir zamanda geldi, özellikle Hilal ile yolculuğunun sona ermeye yaklaştığı bir dönemde. Bu da takipçilerin bir kısmının onun sözlerini, "lider" takım yönetiminin kulüpten ayrılış görüşmeleri sırasında kendisine karşı takındığı tavırla ilişkilendirmesine yol açtı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Malcom, takım formasını giydiği süre boyunca Hilal ile dikkat çekici performanslar sergilemiş ve net bir hücum izi bırakmayı başarmıştı. Bu da onun bu şekilde ayrılması fikrini büyük ilgi odağı haline getiriyor; özellikle oyuncunun son dönemde "lider" takımın kadrosunun önemli unsurlarından biri olduğu düşünülürse.

"Abu Dabi'nin gururu"na transferinin yaklaşmasıyla birlikte, Malcom'un Hilal ile hikâyesi son bölümüne yaklaşıyor gibi görünüyor. Kulübün yabancı oyuncu listesini yeniden düzenleme ve yeni hücum transferlerine yer açma arzusu bunda etkili olurken, oyuncu da Roshn Ligi'nde farklı bir mücadeleye girmeye hazırlanıyor.

Malcom'un sözlerinde en çok tartışma yaratan ifade "iyiliğe nankörlük" oldu; çünkü bu ifade, Hilal ile geçirdiği son döneme dair duygularına ilişkin dolaylı bir mesaj taşıyor. Bu arada el-Jazira'ya transferinin resmi açıklaması bekleniyor ve bu açıklama, mevcut transfer döneminin en heyecan verici transfer hikâyelerinden birini kapatabilir.