Malagò, Mancini'ye tam not verdi: "Grup kurası çekildiğinde bize böyle olacağı söylenseydi..."

FIGC yönetimi, Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğündeki ikinci döneminin ilk bölümünde yaptığı çalışmaları takdir ediyor. Fransa, Belçika ve Türkiye'nin yer aldığı grupta 10 puan toplamak, açıkçası tahmin edilmesi güç bir sonuçtu.

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"Notum rahatlıkla geçer, hatta iyi. Gruba baktığımızda bize işlerin böyle gideceği söylenseydi..."

Bu sözler, FIGC'nin olağanüstü komiseri ve kayıt işleminin yapılmamasıyla ilgili olayın ardından yeniden başkanlığa aday olan Giovanni Malagò'ya ait. Malagò, İtalya'nın Belçika'da aldığı yenilginin ardından grubunu üçüncü sırada tamamladığı Nations League grup aşamasının sonunu böyle değerlendirdi. İtalya çeyrek finale kalamadı ancak küme düşmekten ve daha da önemlisi B Ligi millî takımlarına karşı play-off oynamaktan kurtuldu.

"Türkiye, Dünya Kupası'na katılmış ve geleceği parlak bir takım. Diğer iki takım ise en güçlü olarak görülen Fransa ile yıllarca FIFA sıralamasında ilk üçte yer alan ve Dünya Kupası'nda İspanya'ya gol atan tek takım olan Belçika'ydı. Kurbanlık kuzular gibi görünüyorduk ama Nations League A Ligi'nde kalıyoruz. Yapılacak çok iş var, ancak süreç iyi başladı."

İtalya, Fransa, Belçika ve Türkiye'nin bulunduğu gruptaki ilk ve son maçlarını Belçika'ya kaybetti, Türkiye'ye karşı oynadığı iki maçı da kazandı. Daha güçlü görülen Fransa karşısında ise yenilmedi: Rakibiyle Paris'te 1-1 berabere kaldı, Milano'da da 3-1 galip geldi.

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Denge ve artık kaybedildiği söylenen savunma sağlamlığına ilişkin yorumlara Malagò şu yanıtı verdi: "Ne kastettiğinize bağlı. Altmış milyon teknik direktör olduğumuzdan daha doğru bir şey yok; bunu bir kez daha gördüm. Herkes fikrini söylüyor ve herkes, bazen eğlenceli bir şekilde, görüş bildirmeye hakkı olduğunu düşünüyor."

Malagò, Coverciano'daki Panchina d'Oro ödülünün takdiminde medya mensuplarına yaptığı açıklamayı şöyle tamamladı: "Birçok kişi İtalyan usulü futboldan, savunma yapmayı bilmenin öneminden söz ediyor. Etkili kontrataklarla futbol tarihine geçmiş bir ekolümüz var. Ama aslında bunların hepsi geride kaldı, uluslararası futbol daha ileriye gitti. Belki de denge tam olarak budur: Bana göre sizi ileriye taşımayacak eski düzenlere bağlı kalmamak. Diğerlerinin kâğıt üzerinde daha iyi olduğunu bildiğinizde taktik açıdan fazladan bir şeyler bulmanız gerekir. Kimseden öğrenecek bir şeyimiz yok."