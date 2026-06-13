'Makkelie için Dünya Kupası'nda tam bir kabus gerçeğe dönüşüyor'

BBC'nin haberine göre, Danny Makkelie, ABD ile Paraguay arasındaki Dünya Kupası maçındaki performansının ardından ağır eleştirilere maruz kalıyor. Hollandalı hakem, yanlış bir VAR müdahalesi nedeniyle gündeme oturdu; gazeteci Dale Johnson'a göre, hakem ekibi bir kuralı yanlış yorumladı. Johnson, "Makkelie ve VAR hakemi Carlos del Cerro Grande için tam bir kabus" dedi.

Tartışma, ABD ile Paraguay arasındaki maçın ikinci yarısının başlarında çıktı. Makkelie, Miguel Almirón'a yaptığı iddia edilen faulün ardından ilk olarak ABD kaptanı Tim Ream'e sarı kart gösterdi, ancak daha sonra video hakem Carlos del Cerro Grande tarafından durumu yeniden değerlendirmek üzere ekrana yönlendirildi.

Görüntüleri inceledikten sonra Hollandalı hakem Ream'e gösterdiği kartı geri çekti ve bunun yerine Almirón'a simülasyon yaptığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Her ne kadar birçok izleyici, neredeyse hiç temas olmadığı için kararı mantıklı bulsa da, VAR müdahalesinin meşruiyeti konusunda hemen tartışmalar başladı.

Johnson'a göre, aslında birçok açıdan bir şeyler ters gitti. BBC muhabiri X'te, "ABD - Paraguay maçı sırasında hakem Danny Makkelie ve VAR Carlos del Cerro Grande için tam bir kabus" diye yazdı. Ayrıca, hem VAR protokolünün hem de oyun kurallarının yanlış uygulandığını belirtti.

VAR, 'yanlış kimlik' kuralına başvurdu, ancak bu kural sadece bir hakem aynı faul için yanlış oyuncuyu cezalandırdığında kullanılabilir. Ancak bu durumda yanlış oyuncu gösterilmedi, aksine Ream'in yaptığı iddia edilen faul, Almirón'un simülasyonuna dönüştürüldü. BBC'nin aktardığı hakemlik kaynaklarına göre, bu durum değiştirilen kurallara uymuyor.

Buna ikinci bir sorun da ekleniyor. Johnson, “VAR incelemesi, oyun açıkça yeniden başladıktan sonra başlatıldı. Bu, VAR protokolünün açık bir ihlalidir” diyor. Zaten Paraguay, inceleme yapılmadan önce serbest vuruşu kullanmıştı.

Johnson, Makkelie için sonuçların ağır olabileceğinden endişe ediyor. “Turnuvası muhtemelen tek bir maçtan sonra sona erecek olan bir üst düzey hakem,” diyor sert yargısında. BBC muhabirine göre hata o kadar ciddi ki, Hollandalı hakem bu Dünya Kupası'nda artık önemli maçlara çıkamayabilir.

Makkelie, Dünya Kupası sırasında her zamanki VAR ortağı Rob Dieperink ile çalışmıyor. Dieperink normalde Makkelie'nin maçlarında sabit video hakemi olarak görev yapıyor, ancak Nisan ayında İngiltere'de tutuklanmasının ardından FIFA tarafından turnuvadan çıkarıldı. Dava daha sonra delil yetersizliğinden düşürülse de, dünya futbol federasyonu onu Dünya Kupası'na götürmeme kararı aldı. Bunun üzerine Makkelie, İspanyol VAR hakemi Carlos del Cerro Grande ile eşleştirildi.







