Makelele itiraf etti: Real Madrid zayıf, hakemi günah keçisi yapmayın

Madrid derbisini Atlético Madrid'e 2-1 kaybeden Real Madrid, üzerine yağan eleştirilerle karşı karşıya kaldı; hakem kararlarının kraliyet kulübünün oyuncularını ve taraftarlarını öfkelendirmesinin ötesinde bir krizden söz ediliyor.

Real Madrid'in eski oyuncusu Claude Makelele, takımın performansını en sert eleştirenlerden biri oldu. Kulübün oyuncularına ve teknik direktörleri José Mourinho'ya doğrudan bir mesaj gönderen Makelele, hakem hatalarının aranmasının sahadaki mevcut sorunlardan dikkatleri uzaklaştırmaması gerektiğini vurguladı.

"AS" gazetesinin aktardığına göre Makelele, hakemi Real Madrid'in gerilemesinin başlıca nedeni olarak görmeyi reddetti ve takımın anlaşma ile net fikir eksikliği çektiğinin altını çizdi.

Makelele şöyle konuştu: "Hakemleri günah keçisi olarak aramayın. Oyuncular arasında da, oyuncularla teknik direktör arasında da bir uyum yok. Mourinho'nun onlarla konuşması gerekiyor."

Eski Fransız orta saha oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Takım zayıf, bir oyun planı yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Onlardan daha fazlasını sunmalarını talep etmeliyiz."

Makelele, Real Madrid'in sorununun tek bir hakem kararıyla ya da derbide görülen bir dizi hatayla ilgili olmadığını, bilakis takımın sahada kendisinin sunduğu oyunla ilgili olduğunu düşünüyor. Takıma kendi tarzını dayatma gücü verecek fikirlerin ve planların yokluğuna dikkat çekti.

Makelele, hakeme odaklanmak yerine takımın performansına bakılması gerektiğini vurgulayarak sözlerini net bir mesajla bitirdi: "Sorun hakemde değil, takımda açık bir eksiklik var ve sahada net fikir veya plan yok."

Real Madrid'in eski oyuncusunun açıklamaları, takımın derbi mağlubiyetinin ardından milli ara sürecine girdiği bir dönemde geldi. Mourinho yönetimindeki takımın performansına yönelik eleştiriler artarken, Barcelona kraliyet kulübünün altı puan önünde zirvedeki yerini koruyor.