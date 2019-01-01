Mainz 05'te Sandro Schwarz’ın görevine son verildi
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak teknik direktör Schwarz ile yolların ayırıldığı belirtildi.
2017’nin mayıs ayından beri Mainz 05’te görev yapan 41 yaşındaki Schwarz’in 2021-2022 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Bu sezon oynanan 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Mainz 05, 9 puanla düşme hattında yer alıyor.
Mainz ekibi geçen hafta Leipzig takımına deplasmanda 8-0, dün de sahasında Union Berlin’e 3-2 yenilmişti.
Bundesliga’da geçen hafta Bayern Münih teknik direktör Nico Kovac’ın,