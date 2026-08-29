Mahrez yeni rotasına dair ipucu verdi: Roshn Ligi'nde kalacak mı?

Cezayirli Riyad Mahrez, Suudi Arabistan Ligi'ndeki kariyerine devam etmeye yaklaştı. Şebab kulübü, eski Ahli kanat oyuncusuyla ciddi görüşmelere başladı; oyuncunun geleceği ve daha önce Avrupa sahalarına dönme isteği belirsizliğini korurken, kendisi şu ana kadar güçlü bir teklif almış değil.

"Şarkul Avsat" gazetesi daha önce Mahrez ile Şebab ve İttifak kulüpleri arasında görüşmeler yürütüldüğünü ortaya çıkarmış, ardından 35 yaşındaki oyuncuyu bu yaz transfer döneminde Şebab'a transfer olmaya bağlayan işaretler artmıştı.

Mahrez'in bir sonraki durağına ilişkin tahminler, oyuncunun "Instagram" platformunda Şebab kulübünün resmi hesabını takip etmeye başlamasının ardından yeni bir ivme kazandı; bu adım, Suudi Arabistan'ın başkent kulübüne transfer olma ihtimaline dair konuşmaları güçlendirdi.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'ye göre, Şebab ile Mahrez arasındaki temaslar, transfer döneminin kapanmasından önce bir anlaşmaya varmak amacıyla devam ediyor; görüşmeler ise oyuncunun alacağı maddi karşılık üzerinde sürüyor.

Tahminler, Mahrez'in yıllık yaklaşık 10 milyon dolara varan bir maaş talep ettiğini, Şebab'ın ise Cezayirli oyuncuyla nihai bir anlaşmaya varmak için istenen bu rakamı düşürmeye çalıştığını gösteriyor.

Mahrez, Ahli'den ayrılmasının ardından Avrupa'ya dönme isteğini dile getirmişti; ancak ciddi tekliflerin yokluğu, onu son kariyerinin en dikkat çekici dönemlerinden birine sahne olan Suudi Arabistan Ligi'nde kalmaya itebilir.

Eski Manchester City yıldızı, Ahli ile dikkat çekici bir başarı elde etmiş, takımı üst üste iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna taşımış, ardından 2026 Dünya Kupası'ndaki takım serüveninin sona ermesinin ardından Cezayir Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerine son vermişti.