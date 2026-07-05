Mahrez’in alternatifi… Al-Ahly, Ronaldo’nun arkadaşını kadrosuna katmaya yaklaşıyor

Pazar akşamı basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübü yönetimi, devam eden yaz transfer döneminde Portekiz milli takımından bir oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Al-Ahli, Cezayirli Riyad Mahrez'in sözleşmesini feshetmişti ve şu anda yeni sezonda onun yerini dolduracak iyi bir alternatif arıyor.

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Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Al-Ahli'nin yeni sezonda kanat pozisyonunda oynaması için Francisco Trincão'yu kadrosuna katmak üzere Sporting Lizbon ile ileri aşamadaki görüşmelere girdiğini belirtti.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü ve oyuncunun Al-Ahli'ye transfer olmaya açık olduğunu belirten Romano, transfer bedelinin yaklaşık 50 milyon avroya ulaşabileceğini ekledi.

Trincão şu anda efsane Cristiano Ronaldo ile birlikte Portekiz milli takımı kadrosunda Dünya Kupası finallerinde yer alıyor, ancak şu ana kadar sahaya çıkma şansı bulamadı.