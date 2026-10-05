Deneyimli Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, bedelsiz transferle geçen sezon Katar Ligi'nde ikinci sırada yer alan El Şamal'a katılmak üzere pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.

35 yaşındaki Mahrez, mevcut sezonun sonuna kadar uzanacak sözleşmeyi imzalamadan önce "Aspetar" hastanesinde sağlık kontrolünden geçecek.

Mahrez'in, Katar Ligi'nin ikinci haftasında El Gharafa karşılaşmasında ön çapraz bağ kopması yaşayan Faslı Mohamed Rabie Hrimat'ın yerine El Şamal'ın kadrosuna kaydedilmesi bekleniyor.

Bu transfer, tarihinde ilk kez Katar Ligi şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen El Şamal'ın emellerine güçlü bir katkı sağlarken, kulübün Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin mevcut sezonundaki katılımını da güçlendiriyor.

Mahrez, Avrupa sahalarında zengin bir geçmişe sahip. Profesyonel kariyerine 2009 yılında Quimper'de başlayan Cezayirli yıldız, ardından Le Havre'a geçti ve sonrasında 2016'da İngiltere Ligi şampiyonluğuna taşıdığı Leicester City formasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Cezayirli yıldız, Manchester City'de beş sezon geçirdi; bu süre zarfında dört kez İngiltere Ligi'ni ve 2023'te kulübün tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Takımın formasıyla 236 maça çıkan Mahrez, bu maçlarda 78 gol attı ve 59 asist yaptı.

Mahrez, 2023 yazında yaklaşık 40 milyon dolar karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer oldu ve takımla 122 maça çıkarak 37 gol atıp 50 asist yaptı; ayrıca takımın Elit AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna da katkı sağladı.

Uluslararası alanda ise Mahrez, Cezayir Milli Takımı formasıyla 199 maçta 40 gol attı ve 2019'da Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı; aynı zamanda 2014 ve 2026 Dünya Kupası'nın iki ayrı sürümünde yer aldı.