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mahrez(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Mahrez'den Suudi Arabistanlı Ahli taraftarlarına duygusal mesaj

Al Fateh FC - Al Ahli
Al Fateh FC
Al Ahli
Premier Lig
Al-Shamal - Al-Duhail SC
Al-Shamal
Al-Duhail SC
Katar Yıldızlar Ligi
R. Mahrez
Suudi Arabistan
Katar
Cezayir

"Bu kulübün formasını giymekten son derece gurur duyuyorum"

Cezayirli Riyad Mahrez, Katar'da yeni bir maceraya hazırlanırken eski takımı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli taraftarlarına duygusal bir mesaj yolladı.

Mahrez, 2023 ile 2026 yılları arasında Al Ahli forması giydi ve ikisi AFC Elit Şampiyonlar Ligi, biri Suudi Süper Kupası olmak üzere 3 kupa kaldırmayı başardı.

Mahrez, "X" platformundaki hesabından şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi kulüple olan yolculuğum sona erdi, ancak size en içten takdir ve minnettarlığımı ifade etmeden ayrılmak istemedim. Bu dönem kariyerimde ve hayatımda özel bir durak oldu; Suudi Arabistan Krallığı'nda futbolun geleceğini şekillendirmeye katkıda bulunan harika insanlarla tanıştım."

Cezayirli yıldız şöyle devam etti: "Bu kulübün renklerini taşımaktan ve kupa sevincini sizlerle paylaşmaktan son derece gurur duyuyorum; bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onurdu."

Mahrez sözlerini şöyle noktaladı: "Her şey için yönetim kuruluna, teknik ekibe, perde arkasındaki tüm çalışanlara ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim; her geçen gün süren desteğiniz için teşekkürler. Umarım bu yolculuktan sizler de benim keyif aldığım kadar keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere."

Mahrez, Katar ekibi Al Shamal ile yeni bir maceraya hazırlanıyor.



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