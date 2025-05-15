Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a zehir zemberek sözler: Olay Osimhen açıklaması!

Fenerbahçe'ye başkan adayı olmak istediği söyleyen Mahmut Uslu'dan Ali Koç için ağır sözler geldi.

Bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Mahmut Uslu, mevcut başkan Ali Koç'un başkanlık görevini bırakması gerektiğini altını çizdi.

İşte Mahmut Uslu'nun yaptığı açıklamalar:

"Eski Fenerbahçe direktörleri, Fenerbahçe emekçilerine sözüm vardı benim. İstenmeyen bir şekilde yaş gününe döndü, o bile olay oldu eğlendiniz diye. Aziz Yıldırım da 'İyi bir gün görmedik ki her gün kötü' demişti, 7 senedir yaşamadığımız her şey Ali Koç döneminde yaşadık. Onun için gitmesini istiyoruz"

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"Şekip Bey güzel bir konuşma yaptı Divan Kurulu üyelerine, 'Durumumuz iyi değil, çıkın özeleştiri yapın' dedi. Divan bir senatodur, yüzde 90'ını tanırım. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yönetime tabii ki sahip çıkacaklar, 3 seneliğine seçiliyor insanlar 1 sene değil, bunu yapmaları doğal ama bu kadar abartılır mı! Durumun vahametin anlayın, anlatın!"

'Başkanlığı beceremedin'

"Derneklere Fenerbahçe Evleri yapmaya karar vermiştik, cebimizden para koyarak. Ankara'ya da yapmıştık. Çok Fenerbahçeli de 100'er bin dolar vererek Ankara Evi kurdu. Antalya'ya kurduk. Niye yapıyorduk derneklere, biz Türkiye'nin en büyüğüyüz, Anadolu'nun en büyük kulübüyüz. Hala öyle 7 seneye rağmen ama başarı yok. Başarı da olmadığı için dernek üyeleri 2-3 bilet için ağızlarını açmıyor. Ölü toprağı var Fenerbahçe'de, bunu kaldıramazsak başarılı olamayız. Onun için gitmen lazım. Sen yapamıyorsun, beceremiyorsun. Ayıp değil bu. Başka konuları becerebilirsin ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. Sen iyi insan olabilirsiniz ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin."

"İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım. Bu basın toplantısını Fenerbahçe'nin birleşmesi için yapıyoruz. Bizim ağzımızdan hiç 'onlar bunlar' dedik mi, dersek bizi çıtır ederler. 3 Temmuz'da oradaki insanlar, sen, Ali Yıldırım, Allah razı olsun Nihat Özdemir, Serhat Çeçen yardım ettiniz. Diğer kulüpler biterdi, siz ayakta tuttunuz ama şampiyon yapamıyorsan da ayrılacaksın beceremiyorsun. Gitmek de önemlidir. Bu koltuk ne kadar kıymetliymiş ya!"

"Napoli'ye o kadar oyuncu sattınız! Başkanlarıyla hiç mi diyaloğunuz yoktu da, Victor Osimhen için görüşmediniz? Bu işler böyledir. 'Ben Fransız kulübünün yakınıyım' falan diyorsun. Bizim yok. Öyle olmadığı halde bizi arayanlar, sevenler var."

'Josef'i neden almadınız'

"Giuliano diye bir oyuncumuz vardı. Onu da büyük fedakarlıklara getirmiştik. Alex istatistiklerine yakındı bu oyuncu. Josef vardı, bize gelmiş en önemli defansif orta saha oyuncusuydu. 16 milyon euro'ya Aziz satmam dedi. Yerine aldınız mı, hala alamadınız. Aldığınız oyuncular onun ayarında değil. 3 sene sonra size geldi ilk, almadınız. Niye almadınız anlamış değilim. Çok yanlış yaptınız. Stoperler sattınız, yerine adam almadınız."

"Ali Koç'a son bir ağabeylik yapmak istiyorum! Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler! Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. İmzayla gidersen olmaz!"

"Futbolda şampiyon olamıyorsanız gitmeniz gerekiyor, gitmiyorsunuz. Gitmen lazım Sayın Başkan, kendin gitmen lazım. Bu kulüp düzlüğe çıkmalı. Bu Ahmet ile Mahmut ile olmaz, birliktelik şart, onlar bunlar olmaz. Ayrılırsan onlar bunlar deme. Yine ağabey tavsiyesi sana, bizde her şey var her şey. Cesaret, tecrübe var. Bu kulübün ihtiyacı şampiyon olması. Biz bu kulübü alır uçururuz, senin gibi konuşmayız. Onlar bunları bırak."

'Bizim kadro hep daha iyiydi'

"Bizim kadromuz çok güzel, muazzam diyor. Kabul etmiyorum. No. Kadromuz güzel değil. Son 2 oyuncu haricinde; Talisca ve Skriniar iyi değil. Skriniar'ı da Aziz söylemiş yemekte. Çok idddialı söylüyorum; rakibin senden hangi oyuncuyu alır? Sen rakipten kimleri alırsın? Sen rakibinden en aşağı 4-5 oyuncu istersin, rakibin senden Talisca ve Skriniar haricinde kimseyi almaz. Kadro budur. Aziz'in takımlarından rakipler 5 oyuncu isterdi, biz 1 tane istemezdik. Bizim kadro hep daha iyiydi."

"Ali Koç şöyle düşünüyor herhalde, Aziz Yıldırım başkan değil lider! Bizim liderimiz! Ben ne ilk tepki koyarken saat 22.30-23.00'de ona sordum, ne de o beni aradı. O her şey bilir, bilmiyor değil. Bugünkü basın toplantısını da biliyor, Necati'yi de o yollamıştır. Bu konuda hiç konuşmadım. Benim çalışma sistemimi, ne diyeceğimi bilir. Ben de onun ne diyeceğini bilirim. Biz kader birliği yaptık, büyük savaşlar verdik. Çeklerle bu kulübü döndürdük. Kısa vadeli şeylerle döndürdük, büyük emekler verdik. Onların sayesinde evlerimize haciz de geldi. Kişisel olduğu için anlatmak istemiyorum."