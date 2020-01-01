Mahmut Tekdemir'in hipodromdan şampiyonluğa uzanan hikayesi

Başakşehir'in en eski oyuncusu olan Mahmut Tekdemir, uzun süre ek işler yaparak ve babasıyla hipodromda çalışarak futbola devam etmiş.

Süper Lig'in yeni şampiyonu 'in kaptanı Mahmut Tekdemir, aynı zamanda takımın en eski oyuncusu. Altyapısından çıktığı turuncu-lacivertli takımda profesyonel olarak 13 sezonu tamamlamladı.

Mahmet Tekdemir, futbola başladığı şartları 2016'da FourFourTwo dergisine anlatmıştı.

Diyarbakır Çermik doğumlu olan Mahmut, 5 yaşında ailesiyle İstanbul'a göç etmiş. Seyis olan babasıyla Veliefendi Hipodromu'nda hayata atılan Mahmut, çocukluğunu şöyle anlatıyor;

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

"İstanbul'un her yerindeki kerestecileri gezip, atların altına serilen talaşlardan alırdım. Çuvallar da doldukça yerinden kalkmaz, talaş gözlerinin içine dolar, nefes alamazsın… Atlar için gecenin 4'ünde kalkıp hale giderdim. Burada altyapıda oynamaya başladığımda da çalışmaya devam etmiştim. Bizim orada bütün çocuklar çalışır. Ailemden benim için babama akıl verenler oluyordu. “Futboldan kim para kazanmış ki!” diyorlardı ama sağ olsun babam onları dinlemedi. Dört kardeştik, ablalarım da çalışıyordu. Aramızda daha şanssız olan erkek kardeşimdi. O da futbolcu olmak istiyordu ama ikimize birden izin veremeyecekleri için devam edemedi. Yani bir yerde benim için kendini feda etti."

14 yaşında yırtık kramponlarla İstanbul Büyükşehir Belediyespor seçmelerine giren Mahmut, futbol oynadığı günlerde bile ek iş yaptığını, arkadaşlarının kendisi için para topladığı günler olduğunu söyledi;

"Abdullah Avcı gelmeden bir sene önce, 1. Lig'deydik. Kalecimiz Ahmet Şahin benim için takımdan para toplamış, bir tomar para! Çok mahcup oldum ama benim için çok önemliydi. Ara ara para toplamaya devam ettiler, ben de aileme yardım etmeye başladım. Tesislerimiz o dönem Yenikapı'daydı, Zeytinburnu'dan trenle gelip gidiyordum."

