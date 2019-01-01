Mahkeme kararını verdi: Mustafa Cengiz yönetimi göreve devam ediyor

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılması için yapılan itiraz reddedildi

Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılması için yapılan itiraz reddedilerek, tedbir kararının devamına hükmedildi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, birbirlerinden davacı ve davalı olan Galatasaray Kulübü yöneticileri ile davaya feri müdahil olan yöneticilerin avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan, dava konusu genel kurulda divan başkanlığı yapan ve feri müdahil olan avukatlardan Metin Sinan Arslan, karşı tarafının mahkemeye verdiği dilekçelerle, kendisi ve divanda görev yapan diğer arkadaşlarına uygunsuz sözler sarf ettiklerini öne sürerek, "(Gayriahlaki yöntemlerle genel kurul uzatılmıştır.) sözlerini kabul etmiyoruz. Biz avukatlık mesleğini icra ediyoruz. Bu söylemlerle muhatap olamayız. Divan olarak yaptığımız işler, dernek tüzüğüne uygun yapılmıştır. Tedbir kararına dayanak olan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Çöp olarak değerlendirilmeli." diye konuştu.

"Tedbirin kaldırılmasını Galatasaray kulübü istemiştir"

Kurulda görev alan kulüp üyesi Avukat Metin Ünlü de kendilerine iftiralar atıldığını savunarak, "Tedbirin kaldırılmasını Galatasaray kulübü istemiştir." dedi.

Söz alan feri müdahil davalılar avukatı Kıraç Aras ise ortada idari yönden ibra edilmeyen bir yönetim kurulu bulunduğunu ve davanın sürdüğünü anlatarak, "Yönetim kurulunun ibra edilmeme kararı kesinleşirse ibra edilmeyen bir yönetim kurulunun her yıl aldığı 400 üyenin hesabı ve diğer yaptığı işlemlerin hesabı nasıl telafi edilecek? Bu nedenle yetkililerin mahkemece tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Davacılardan Galatasaray Kulübü yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay da ihtiyati tedbirin devamı istediklerini ve tedbire itiraz dilekçesindeki beyanları kabul etmediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Mali ibra nedeni kanunda belirtilmiştir. İdari ibra diye bir kavram yoktur. Tüzük yasaya aykırı düzenlenmiştir. Yasa maddesi divanı bağlar. 3 kez idari ibra yoklaması yapılmıştır. Diğer bir ifadeyle, divan ile ilgili bir beyanımız yoktur. Biz genel kurulun idari ibra edilmeme konusunu gündeme getiriyoruz, dilekçelerimizde bunu açıkladık. Tedbirin devamı, itirazın reddi gerekir. Feri müdahiller yönünden de mahkeme henüz karar vermemiştir. Bu sebeple beyanları sadece davalı yanında açıklanabilir. Bir talepte bulunamazlar. Tedbir talep edemezler. Davalı tarafın talepleriyle sınırlıdırlar. Öncelik ve acil olarak yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre yetkililerin tedbiren durdurulması talebine de katılmıyoruz. Büyük bir kulüpte harcamalar var, yatırımlar var. Bunların devamı gerekiyor. Kaldı ki bu şekilde talep yetkileri de bulunmamaktadır."

"Transfer yapılamaz söylemleri duygu sömürüsü"

Tekrardan söz alan feri müdahillerin avukatlarından Kıraç Aras, dernek yönetim kurulunun yetkilerinin ayrı Sportif A.Ş yetkilerinin ayrı birer tüzel kişilik olduğuna dikkati çekerek, "Transfer yapılamaz gibi söylemlerin duygu sömürüsü olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Diğer beyanların alınmasının ardından mahkeme, tedbirin kaldırılması talebiyle ilgili kararını açıkladı.

Davalı Galatasaray Kulübü'nün avukatlarının İstanbul 9. ve 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptıkları tedbir kararlarına itirazların reddine ve tedbir kararının devamına hükmeden mahkeme, kimi feri müdahillerin, davalı dernek tüzüğünce yönetim kuruluna verilmiş olan yetkilerin tedbiren durdurulmasına yönelik taleplerini de yerinde görmediği için reddetti.

Bu dosyayla birleştirilen İstanbul 5, 7, 10, 11. ve 13. Asliye Hukuk Mahkemelerindeki dosya davacıları olan Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Fatma Dilek Kutlu, Mehmet Ömer Cansever ve Emre Erdoğan tarafından talep edilen ihtiyati tedbir istemlerinin kabulüne yönelik de karar alan mahkeme, yazılacak gerekçeli kararın infazı için her bir davacının ellişer bin lira ücret yatırmasını da karara bağladı.

Bu arada, duruşma öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup Galatasaraylı taraftar, "Galatasaray halkındır, liselilerin değildir" ve "Mektebi Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur" şeklinde, tedbirin kaldırılmasını isteyen yöneticiler aleyhinde sloganlar attı.

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Süreç

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı.

Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması talebiyle itirazda bulunmuştu. Bazı divan kurulu üyeleri de televizyonlarda yayınlanan görüntüler nedeniyle itham altında kaldıklarını belirterek feri müdahillik talebinde bulunmuştu.