Kadsiye'nin teknik direktörü İrlandalı Brendan Rodgers, Suudi Roshn Ligi'nde Hilal'e mağlup olmasına rağmen rakibine gözdağı vermekten geri durmadı.

Hilal, Cuma akşamı Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda iki takımı karşı karşıya getiren ve Suudi Roshn Ligi'nin on birinci haftasında oynanan maçta Kadsiye'yi 3-2 mağlup etti.

Rodgers, bu yenilgiyle ilgili olarak maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Suudi "El-Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Büyük bir maç çıkardık ve Hilal'le başa baş mücadele ettik."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kadromuzda eksiklerimiz vardı, oyuncularımın ortaya koyduğu performanstan gurur duyuyorum. Kadsiye'nin sezon sonuna kadar Hilal'le rekabet edeceği mesajı iletildi."

Bu mesajın sebebi sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Kadsiye takımı iki sezon önce Birinci Lig'deydi, bugün ise güçlü bir şekilde rekabet ediyor. Tecrübeli bir takımla oynuyoruz ve bu yüzden böyle söyledim, başka bir amacım yok."

Şunları ekledi: "Maçtan sonra oyunculara görevlerini eksiksiz yaptıklarını söyledim; ellerinden gelenin çok fazlasını, hatta kat kat fazla çaba göstererek ortaya koydular. Bu yüzden onları tebrik etmem gerekiyordu, çünkü hiçbir konuda eksik bırakmadılar."

Devamında şöyle dedi: "Bahane uydurmayı sevmem, ancak Hilal oyuncularının görece daha fazla dinlenme süresi vardı. Hilal'i kazandığı için tebrik ederim, hak etti; benim takımımda olduğu gibi onların da büyük yıldızları var. Tüm fiziksel baskıya ve takımımızdaki eksikliklere rağmen büyük bir maç oldu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Takımda Suudi isimlerin bulunmasından gurur duyuyorum, onlar takımın dayanak noktası. Suudi oyuncu gelişiyor ve parlıyor. Elimde birçok isim var: Mus'ab (el-Cuveyr), Cihad (Zikri), (Muhammed) Ebu el-Şamat, el-Kahtani ve diğerleri. 2034 Dünya Kupası'nda harika bir Suudi neslin olacağı konusunda iyimserim."

Bu galibiyetin ardından Hilal'in 27 puanla Suudi Ligi'nin zirvesine yerleştiğini belirtmek gerekir. Üçüncü sıraya gerileyen Kadsiye'nin iki puan gerisinde kaldığı Hilal, bir maç fazla oynamasına rağmen averajla Nasr'ın gerisinde kaldı.