El Chiringuito programının ünlü yorumcusu ve As gazetesinin yayın yönetmeni yardımcısı Tomas Roncero, Barcelona'nın Enriquez Negreira'ya yaptığı ödemeler nedeniyle Real Madrid taraftarlarının İspanya hakem sistemine duyduğu güvenin onarılması güç bir noktaya geldiğini belirtti. Roncero, her hakemin Real Madrid'e yardım etmesi halinde başının derde gireceğini, Katalan ekibine yardım etmesi halinde ise bundan fayda sağlayacağını bildiğini ifade etti.

Real Madrid, geçtiğimiz cumartesi akşamı Santiago Bernabeu'da oynanan Villarreal karşılaşmasında yaşanan olayların ardından gerçek bir öfke hali içinde. Beyazlı ekip, ikinci yarıda Yan Diomande'nin attığı golle 1-0 kazanarak üç puanı hesabına yazdırmıştı.

Ancak tüm dikkatler, Saliba'nın saçını çekmesi nedeniyle kırmızı kart gören Vinicius Junior'a çevrildi; bu olay Brezilyalı oyuncunun gol atmasıyla son bulmuştu.

Beyazlı kulüpteki öfke, Jose Mourinho'nun maç sonrası basın toplantısına çıkmamasına yol açacak boyuta ulaştı; Real Madrid'in tüm temsilcileri de basına konuşmaktan kaçındı.

Real Madrid taraftarlığıyla bilinen Tomas Roncero, bu duyguyu İspanya'nın "Ser" radyosundaki görünümü sırasında "Carrusel Canalla" programının son bölümlerinden birinde dile getirdi ve Barcelona'nın Enriquez Negreira'ya yaptığı ödemeler nedeniyle Real Madrid taraftarlarının İspanya hakem sistemine karşı duyduğu güvensizliğin "uzlaşılması mümkün olmayan" bir hale geldiğini savundu.

Roncero şöyle konuştu: "Bunlar Negreira ile birlikte bulunan ya da onun elinde yetişen kişilerin aynısı. Barcelona'nın çıkarına hatalar yapan hakemin işleri yolunda gidiyordu; uluslararası kokart alıyor, Kral Kupası finalini yönetiyordu. Hakemliği etkileme yöntemleri buydu. Bu işlerden etkilenmemiş yeni hakemler gelmediği sürece durumun değişmesi imkansız."

Roncero şunları ekledi: "Her hakem, Real Madrid'in lehine taraf tutarsa başının derde gireceğini biliyor. Ama bunu Barcelona için yaparsa işleri harika gider."

Sözlerinin sonunda İspanya futbolunun son yıllarda yaşadığı en dikkat çekici hakem krizlerinden birini hatırlatan Roncero, "Real Madrid ile Barcelona arasındaki Kral Kupası finalinin arifesinde, maçı yönetmesi planlanan iki hakem bir basın toplantısında Real Madrid'e saldırdı" dedi.

Gazeteci ayrıca Real Madrid Televizyonu'nun yayınladığı videoları ve hakem sistemine yönelik doğrudan eleştirilerini de savundu: "İnsan hayatta bazen adaletsizliğe başkaldırmak zorundadır. Real Madrid Televizyonu'nun yayınladığı videolar gerçek görüntüler içeriyor, yapay zekayla üretilmiş değil."

Müsabaka Komitesi'nin kararı beklenirken, tahminler Vinicius Junior'ın 25 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Real Madrid El Clasico maçında forma giyemeyeceğine işaret ediyor.

Brezilyalı oyuncu ayrıca İspanya Ligi'nin bir sonraki haftasında Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak Sevilla karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Komite, Vinicius'un kırmızı kart sonrası hakeme yönelik uygunsuz kabul edilen davranışlarını da dikkate alırsa ceza üç maç men cezasına kadar çıkabilir; bu da oyuncunun kasım ayı başındaki Racing-Real Madrid maçında da forma giyemeyeceği anlamına gelebilir.



