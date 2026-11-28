Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Alaves karşısında 1-2 kaybettiği maç, eleştiri ve tartışmalarla dolu bir geceye dönüştü. Karşılaşmanın ardından sessizliğini bozan Jose Mourinho, hakem Soto Grado'ya yüklendi ve Arda Güler'i oyundan alıp Vinicius Junior'ı sahada tutmasının perde arkasını anlattı. Portekizli teknik adam ardından yenilginin sorumluluğunu üstlendi ve takımının dinamizmden ve rakip savunmayı aşma becerisinden yoksun olduğunu kabul etti.

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Mourinho, maç sonu basın toplantısında teknik tercihlerini savundu ve rakibin oyun anlayışının kendisini farklı çözümler aramaya zorladığını belirtti. Topa sahip olmaktan çok doğrudan hücum geçişlerine dayanan bir takımla karşılaştıklarını söyleyen Mourinho, bunun Real Madrid'in ceza sahasına ulaşmasını zorlaştırdığını ve takımı diğer rakiplere karşı değerlendirmeye alışık olduğu boşluklardan mahrum bıraktığını ifade etti.

Portekizli teknik adam, Alaves ceza sahasında yeterli hücum varlığı olmamasının kendisini bu sorunu çözebilecek bir seçenek olarak Espi'yi oyuna almayı düşünmeye ittiğini açıkladı. Değişiklik sırasında tercihin Arda Güler ile Vinicius arasında olduğunu da açıklayan Mourinho, Arda ile Bernardo Silva'nın rolleri arasındaki büyük benzerlik nedeniyle Brezilyalı oyuncuyu sahada tutmayı tercih ettiğini söyledi. Mourinho, boşlukların olmadığı bir oyunda Türk ve Portekizli oyuncunun aynı rolü üstlenebileceğini düşündüğünü belirtti.

Daha kapsamlı değişiklikler yapmamasının nedenini açıklayan Mourinho, Real Madridli oyuncuların gereken dinamizmi gösteremediğini kabul etti. Ancak takımın sahadaki dengesini ve yapısını olumsuz etkileyeceğinden çekindiği için aynı anda çok sayıda yedek oyuncuyu oyuna sürmek istemediğini söyledi.

Takımın maçın gidişatıyla başa çıkmak için gereken enerjiden yoksun olduğunu hissetmesine rağmen oyuncu dizilişinde köklü değişikliklere gitmek istemediğini vurgulayan Mourinho, bu durumun maçı birkaç kez yeniden izledikten sonra titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Hakem konusunda ise Mourinho, maçın hakemine açık eleştiriler yöneltti ve hakemin fauller ile zaman geçirme konusunda hoşgörülü davrandığını savundu. Ayrıca yedek kulübesinden birinin sahaya top atması durumunda doğrudan kırmızı kart gösterilmesini öngören kuralın uygulanmamasına itiraz etti ve bu olayın iki kez yaşandığını vurguladı.

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Portekizli teknik adam hakeme yüklenmeyi sürdürerek onun daha önceki bir sezonda Mbappe'yi, ardından Vinicius'u ve son olarak Bellingham'ı oyundan attığını hatırlattı ve gelecek sezon Courtois'nın onun kurbanı olabileceğini alaycı bir dille ima etti. Hakemin otoritesini sergilemeyi ve kendini bir "canavar" gibi göstermeyi sevdiğini öne süren Mourinho, buna karşın takımının hakem yüzünden değil, kendi hataları yüzünden kaybettiğini vurguladı.

Jude Bellingham'ın kırmızı kartına da değinen Mourinho, yedek kulübesindeki konumundan oyuncunun penaltı gerektiren bir çelmeye maruz kaldığını düşündüğünü açıkladı. Özellikle Bellingham'ın kendisine bunu söylemesinin ardından oyuncusunun anlattıklarına inandığını belirten Mourinho, aynı zamanda yenilginin sorumluluğunu hakeme yüklememeye özen gösterdi.

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Sözlerinin sonunda Mourinho, oyundan alınmasının ardından Arda Güler'in gösterdiği tepkiden rahatsız olmadığını, aksine bunu oyuncunun forma isteğini yansıtan olumlu bir durum olarak gördüğünü söyledi ve sahadan çıkarken huzursuzluk duyan oyunculara sahip olmayı sevdiğini vurguladı.

Taraftarların Vinicius'a yönelik tepkilerinin tartışmanın odağı haline getirilmesini reddeden Mourinho, oyuncunun performans açısından takım arkadaşlarından farklı olmadığını, yenilginin sorumluluğunun belirli bir oyuncuya değil teknik direktör olarak kendisine ait olduğunu belirtti. Mourinho, yenilginin nedenlerine dair net yanıtlara ulaşmak için maçı defalarca yeniden izlemesi gerektiğinin de altını çizdi.