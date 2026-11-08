Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, Atletico Madrid karşısındaki mücadelenin kaderini değiştirdi. Devre arasında aldığı cesur kararlar takımına güçlü bir ivme kazandırdı ve pazar akşamı İspanya Ligi'nin 12. haftasında oynanan karşılaşmada geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasının önünü açtı. Bu mücadele, Alman teknik adamın kritik anlardaki müdahalelerinin ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi.

İspanyol "Marca" gazetesi, Flick'in maçı yönetirkenki cesaretine dikkat çekerek, devre arasındaki değişikliklerin Barcelona'nın dönüşünün anahtarı olduğunu ve zaferdeki payın yarısının, maçın ilk yarısında açıkça ortaya çıkan hataları telafi eden teknik direktöre ait olduğunu değerlendirdi.

Flick maça, beklenen verimi sağlamayan tercihlerle başladı. Farinas'ı sağ bek mevkisinde, Marc Bernal'i de Rodri'nin yerine sahaya sürdü; ancak Barcelona ilk yarıda son derece kötü bir görüntü çizdi ve takımı yalnızca Fermin Lopez'in geç dakikalarda attığı gol kurtardı.

Alman teknik adam müdahale etmesi gerektiğini fark etti ve yorgun düştüğü görülen Farinas'ı devre arasında oyundan almaya karar verdi. Ardından herkesi şaşırtarak, orta sahaya büyük katkı sağlayan Hollandalı Frenkie de Jong'u oyuna dahil etti. De Jong, Atletico'nun ilk yarıda yararlandığı sahanın bir kanadındaki açığı kapatmaya katkı sunarken, takımın orta sahada rakibine karşı mücadele gücünü de artırdı.

İyileşmeler bununla sınırlı kalmadı; Barcelona, ilk yarıda topu geri kazanmakta zorlandıktan sonra yüksek baskısını geliştirmeyi başardı ve Atletico Madrid, kaleci Juan Garcia'nın bölgesine ulaşmakta büyük zorluklarla karşılaştı.

Flick, Cancelo beklenen performansı ortaya koymayınca sol kanadı düzeltmek için yeniden müdahale etti; Balde'nin yerine Christensen'i sahaya sürdü ve Gerard Martin'i sol bek mevkisine geri çekti. Böylece takımın oyun yapısını değiştiren ve ikinci yarıda Barcelona'ya üstünlük sağlayan 3 etkili değişiklik tamamlanmış oldu.

"Marca", zaferde başka bazı ayrıntıların da rol oynadığını, bunların başında ise ilk yarıdaki üstünlüğü boyunca Atletico Madrid'in iki net fırsatını önleyerek Barcelona'nın maça dönme şansını koruyan Juan Garcia'nın parlak performansının geldiğini belirtti.

Lamine Yamal da maç boyunca girişimlerini sürdürdü ve mücadeleye son noktayı koyan atakta ısrarının karşılığını aldı. Fermin Lopez'e muhteşem bir pas gönderdi, o da bunu galibiyet golüne çevirdi. Böylece Barcelona'nın geri dönüş tablosu, Flick'in kararları ve oyuncularının kritik anlardaki parlak performansıyla tamamlanmış oldu.