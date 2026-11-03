Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor. Ancak bu kez mesele bir kupa için mücadele etmek ya da Barcelona'yı yeni bir galibiyete taşımak değil; neslinin en parlak yıldızlarından biri olan Kylian Mbappé'den tarihi bir rekoru kapmak.

İspanyol "Marca" gazetesi, bu kovalamacayı konu alan haberine dikkat çekici bir başlık seçti ve şöyle dedi:"Lamine onu Mbappé'den çalmak istiyor". Bu başlık, genç yıldızın şu anda Fransız forvetle paylaştığı rekoru tek başına elinde tutma arzusuna işaret ediyor. Zira Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 yaşını doldurmadan en çok gol atan oyuncular listesinin zirvesine tek başına oturmasına yalnızca bir gol kala.

Yamal ve Mbappé, 20 yaşını doldurmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde 13'er gole sahip. Barcelona'nın yıldızı, geçen hafta Paris Saint-Germain karşılaşmasında attığı golle Fransız'ın rakamını yakalamayı başardı.

Yamal, Barcelona'nın Aston Villa ile oynayacağı bir sonraki maçta Mbappé'yi geçme fırsatına sahip olacak. Üstelik fırsatı bu karşılaşmayla da sınırlı kalmayacak; çünkü 17 Temmuz 2027'den önce 20 yaşını doldurmayacak. Bu da ona gol sayısını artırmaya devam etmek ve rekoru tek başına eline geçirmek için sezonun geri kalanını tanıyor.

Norveçli Erling Haaland, 10 golle bir sonraki sırada yer alıyor. Jude Bellingham, Patrick Kluivert, Karim Benzema ve Raúl González ise 20 yaşını doldurmadan önce 6'şar golle eşit durumda.

Bu kovalamaca, Yamal ve Mbappé'nin son günlerde başka bir rekabetin de tarafları olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. İkili, sonunda Harry Kane'in kazandığı Ballon d'Or ödülü için de yarışmıştı.

Şimdi iki yıldız arasındaki mücadele Şampiyonlar Ligi düzeyinde yeniden canlanıyor. Ancak bu kez her ikisinin de erken yaşta elde ettiği başarıyla bağlantılı tarihi bir rakam üzerinden; çünkü Yamal, Mbappé'nin Avrupa'daki en dikkat çekici başarılarından birini geçmenin eşiğine geldi.

Barcelona'nın kanat oyuncusu, Alavés karşısında alınan 6-1'lik büyük galibiyette gösterdiği parlak performansın ardından bu karşılaşmaya çıkıyor. Yamal o maçta iki gol atıp takım arkadaşı Fermín'e bir gol pası vererek üç gole katkıda bulundu.

Bu, Yamal'ın bu sezon tek bir maçta üç gole katkı sağladığı beşinci seferdi; üstelik müsabakalar henüz üç ayını bile doldurmamışken.

"Marca"nın aktardığı rakamlara göre oyuncunun bu sezonki istatistiği 12 gol ve 11 asiste ulaştı ve bu, onun olağanüstü seviyesini teyit ediyor. Tüm gözler ise Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçına çevrilmiş durumda; çünkü Mbappé ile ortaklığı bozup müsabakanın 20 yaş altı tarihi gol kralları listesinin zirvesine tek başına oturması için tek bir gol gerekiyor.