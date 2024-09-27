Madrid derbisi öncesi sürpriz Arda Güler gelişmesi!

Atletico Madrid-Real Madrid karşılaşması öncesinde Los Galacticos'ta sürpriz Arda Güler gelişmesi yaşandı.

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi Carlo Ancelotti ise planını hazırlamaya başladı.

Kylian Mbappe 3 hafta yok

Madrid derbisi öncesi Kylian Mbappe'nin sakatlığı ise Ancelotti'nin planlarında değişikliğe gitmesine sebep olmuş durumda.

3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fransız yıldızın yokluğunda Carlo Ancelotti, birkaç seçenek üzerinde duruyor.

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İşte Arda Güler planı

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Mbappe'nin sakatlığı Ancelotti'nin Arda Güler'e daha fazla süre vermesi için bir fırsat doğurabilir.

Ancelotti, Mbappe'nin yerine genç yıldızı Endrick ile derbiye başlayabilir. Bu durumda Rodrygo ve Endrick hücum hattının ilerisinde görev yapacak.

Milli yıldız Arda Güler ise bu ikilinin arkasında yer alacak.