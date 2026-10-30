Madrid'de felaket: Real'e iki acı darbe

Real Madrid, EuroLeague basketbol müsabakasında Fenerbahçe ile yaptığı ve Kraliyet ekibinin 19 sayı farkıyla kazandığı karşılaşmada Theo Maledon ve Mikael Jantunen'in sakatlanmasının ardından kadrosunda çifte darbe aldı. Böylece teknik direktör Pedro Martinez, takımın bu sezon en iyi dönemini yaşadığı bir anda önemli iki oyuncusunun hizmetini kaybetti.

İspanyol "As" gazetesine göre, ilk tetkikler Maledon'un sağ dizinde burkulma olduğunu ortaya koyarken, Jantunen'in plantar fasyasında tam yırtık yaşadığı belirlendi. Oyuncuların sahalardan uzak kalacağı süre ise her birinin sakatlığının niteliğine ve tedaviye verecekleri yanıta göre değişiklik gösterecek.

Gazete, Maledon'un sakatlığının iki ila 6 hafta arasında bir süre sahalardan uzak kalmasını gerektirebileceğini, ancak ciddiyetinin henüz netleşmediğini açıkladı. Jantunen'in durumu ise daha karmaşık görünüyor; Finlandiyalı oyuncunun iyileşmesi için en az 5 haftaya ihtiyacı var ve ameliyat olma ihtimali bulunuyor.

Her iki oyuncu da Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlandı. Fransız Maledon, Türk ekibinin savunmasını geçmeye çalışırken Claiborne'un müdahalesinin ardından yanlış bir şekilde düştü. Jantunen ise maçta yalnızca 7 dakika 52 saniye kalabildi. Pedro Martinez, karşılaşmanın ardından Finlandiyalı oyuncunun durumunun iyi görünmediğine işaret etmişti.

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Maledon'un sakatlığı, Real Madrid açısından son derece kritik bir zamanda geldi. Sezon başından bu yana takımın en öne çıkan isimlerinden biri haline gelen oyuncu, Fenerbahçe karşılaşmasında dikkat çeken bir performans sergileyerek 26 sayı kaydetti ve 35 verimlilik oranına ulaşarak maçta Kraliyet ekibinin en iyi oyuncusu oldu.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e katılan Jantunen de takımda güçlü bir başlangıç yapıyor ve Jaime Pradilla ile dönüşümlü olarak uzun forvet pozisyonunda görev alıyor. Finlandiyalı oyuncu İspanya Ligi'nde maç başına ortalama 10.5 sayı kaydediyor ve üçlük isabet oranı %63'e ulaşıyor.

Real Madrid, EuroLeague'deki ilk 9 maçında 6 galibiyet elde etmiş, ayrıca sezonun ilk üç maçını kaybettikten sonra toparlanıp İspanya Ligi'nde namağlup unvanını korumuştu. O günden bu yana takım dokuz maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe karşısında alınan son galibiyet, Martinez önderliğindeki takımın yaşadığı özel formu teyit etti. 9.826 seyircinin izlediği ve «Movistar Arena»da oynanan maçta takım, Avrupa'nın savunmada en güçlü ekiplerinden birinin filelerine 95 sayı bıraktı.

Real Madrid, İspanya Ligi kapsamında 1 Kasım Pazar günü saat 12.30'da Recoletas Salud San Pablo Burgos ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Maç trafiğinin yoğunluğu ile yerel ve kıtasal müsabakaların çokluğu göz önüne alındığında, teknik heyetin Maledon ve Jantunen'in yokluğunu nasıl telafi edeceği merakla bekleniyor.