Arjantinli forvet Julian Alvarez'in gecesi, Atletico Madrid taraftarlarının Barcelona karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından beklediği gibi geçmedi.

Alvarez, Barcelona karşısında iyi bir maç ortaya koyamadı; Rojiblancos'un golünü hazırlamasına, büyük çaba sarf etmesine ve sürekli denemesine rağmen işler istediği gibi gitmedi.

Sport gazetesi bir haberinde, Atletico Madrid taraftarlarının Alvarez'in harcadığı iki net fırsata odaklandığını aktardı.

Bu fırsatların en dikkat çekeni, Alvarez'in ilk yarıda Juan Garcia ile karşı karşıya kaldığı andı; Barcelona kalecisi bu denemeyi son derece iyi bir şekilde kurtarmayı ve topu tutmayı başardı.

Ayrıca son dakikalarda bir fırsat daha yakaladı; topu kalecinin üstünden aşırtmaya çalıştı, ancak top kalenin üzerinden auta gitti.

Bu maç, Barcelona'ya transferinin aksamasından kaynaklanan gergin bir dönem yaşadıktan sonra, Alvarez'in özgüvenini yeniden kazanması, yeteneğini kanıtlaması veya takımının taraftarları önünde itibarını geri alması açısından son derece önemliydi.

Alvarez'in performansı geniş bir eleştiri dalgasına yol açtı. Gazeteci Manu Carreño, oyuncunun seviyesini değerlendirirken özellikle sertti; Cadena Ser radyosunda "100 ya da 150 milyon euroyu hak ettiğini kanıtlamaktan hâlâ aciz" dedi ve "Atletico, maçları bitiren bir forvete ihtiyaç duyuyor" diye ekledi.

Carreño, Alvarez'in bir adım daha ileriye gitmesi gerektiğine dikkat çekerek, oyuncunun büyük maçlarda fark yaratabilecek biri olduğunu şimdiye kadar kanıtlayamadığını vurguladı.

Aynı doğrultuda, eski futbolcu Kiki Narbaiz, Alvarez'in harcadığı fırsatları eleştirerek "Bunlar o kadar net iki fırsattı ki, haykırmaya bile gerek yoktu" dedi.

Eleştiriler özellikle Alvarez'in bitiriciliğinin olmayışı, hücumları sonuçlandırmadaki zayıflığı ve transferine eşlik eden büyük beklentiler üzerinde yoğunlaşıyor.

El Pais gazetesinden Ladislao Moñino, "Teknik kapasitesi göz önüne alındığında, Julian Alvarez'in yaptığı gibi bu kadar net iki fırsatı harcaması normal değil" dedi.

Radio Marca'da yorum yapan analist Nacho Valencia da Örümcek'e yönelik eleştirisinde kararlıydı; canlı yayında "Paranızı çöpe attığınızı hissederek ayrılıyorsunuz" dedi.