Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis!

Mackolik, 2018'in en iyisini Twitter'dan okurlarına sordu. Diagne, Visca ve Quaresma'yı geride bırakan Bafetimbi Gomis, yılın en iyisi seçildi.

HAZIRLAYAN | Oğuz Öztürk @oguzozturk

2018 senesinde Galatasaray adına en fazla gol atan (15), en fazla şut (72) ve en fazla isabetli şut (29) çeken oyuncu Bafetimbi Gomis olmuştu. Fransız oyuncu, Galatasaray'ın 2017-18 şampiyonluğunun da en büyük mimarlarından biriydi.

Mackolik'in Twitter hesabından kullanıcıların kullandığı 59 bin 703 oyun %39'unu alan Gomis, 2018 yılının en iyisi seçildi. Gomis'i %37 ile Kasımpaşa'dan Diagne, %13 ile Beşiktaş'tan Quaresma ve %11 ile Başakşehir'den Visca takip etti.

Süper Lig'de oynadığı 2017-18 sezonunda 29 gol atarak lig tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Gomis, "Buna ulaştığım için çok mutluyum. Ancak bundan da önemlisi ekip olarak başarılı olmamız ve şampiyonluktu. Galatasaray'a da minnettarım çünkü bu başarımın arkasında bir grup seçkin ve yetenekli oyuncu da vardı" ifadelerini kullandı.

Kendisi için oy kullanan herkese teşekkür eden Gomis, "Bu ödülü almak benim için bir onur. Galatasaray ile harika bir yıl geçirdim ve sonunda lig şampiyonu olup gol krallığını aldım. Çok mutluyum ve bireysel formumun ortak ve başarılı bir takım oyunu ile gerçekleştiğini söyleyebilirim" dedi.

Sizce 2018 yılının en iyi oyuncusu kim? #mackolikanket — mackolik (@mackolik) 28 Aralık 2018

Galatasaray'da ulaştığı seviyenin ardından Al Hilal takımında da gollerine devam eden Gomis, "Ligin tepesinde ilerliyoruz ve bu pozisyonumuzu korumak en büyük hedefimiz. Başlangıçta çok fazla gol atmadım, çünkü burada yaşama adapte olmak zorundaydım. Ancak şimdi takım için elimden gelenin en iyisini yapmayı umuyorum." diye konuştu.

Galatasaray'da da beraber forma giydiği Garry Rodrgiues ile Suudi Arabistan'da rakip takımlarla oynayacak olmalarını da yorumlayan Gomis, "Garry için mutluyum. Suudi Arabistan Ligi'nin onun gibi iyi oyunculara ihtiyacı var. Onun gibi yıldızlar Suudi Arabistan takımlarının yurt dışında da tanınır olmasını sağlıyor. Kulübüm Al Hilal de her zaman en iyi oyuncularla oynamayı hak ediyor" dedi.

Suudi Pro Ligi ile ilgili de düşüncelerini aktaran Gomis, "Türkiye'de harika bir kulüpten ayrıldım. Ve diğer harika bir kulüp olan Al Hilal'e katıldım. Gerçekten burada çok mutluyum. Oyuncularla taraftar arasındaki bağı rahatlıkla hissedebiliyorum. Al-Hilal ekibinin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Suudi Pro Ligi'ndeki seviye son zamanlarda çok arttı. Ülkede futbol önemli ölçüde gelişti ve burada bunun bir parçası olmaktan dolayı da mutluyum" ifadelerini kullandı.

Mackolik ailesi olarak, 2018 takvim yılı içinde Türkiye'nin en iyisi seçilen Bafetimbi Gomis'i tebrik ediyoruz.