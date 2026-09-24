Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'ni üçüncü kez kazanma hayaline mümkün olan en kötü şekilde başladı; Galler karşısındaki "Avrupa'nın Brezilya'sı" maçında sahanın en kötü oyuncusuydu.

Portekiz Milli Takımı, perşembe günü oynanan ve 2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ilk haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Galler'i 1-0 mağlup etti.

Portekiz Milli Takımı'nın tek golünü, İspanyol Roberto Martinez'in yerine göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki ilk maçında Al Nassr'ın yıldızı Joao Felix kaydetti.

Buna karşılık Ronaldo zayıf bir maç ortaya koydu ve istatistik sitesi "SofaScore"un açıkladığına göre 10 üzerinden 5,8 puanla iki takımdaki en düşük puana sahip oyuncu oldu.

Ronaldo, 67 dakika boyunca 7 şut çekti; bunların yalnızca 2'si isabetliydi, tehlikeli bir fırsatı harcadı, 3 kez ofsayta düştü ve beklenen golü 1,32 olmasına rağmen skor üretemedi.

Al Nassr'ın yıldızı bir kez çalım denemesinde bulundu ancak başarısız oldu, 5 kez top kaybetti, bir kez faul yaptırdı ve 17 pas denemesinden 14'ünü yüzde 82 isabetle tamamladı.

Ronaldo'nun mütevazı performansı, Galler maçı öncesinde yaptığı açıklamalarla çelişti; zira 2019 ve 2025'te başardığı gibi Portekiz Milli Takımı'nı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna üçüncü kez taşıma isteğini dile getirmişti.

Ronaldo'nun Galler filelerine bir gol attığı, ancak golden önce ofsayta düşmesi nedeniyle golün iptal edildiği hatırlatılabilir.