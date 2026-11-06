Hilal, en önemli yıldızlarından birinin geleceğine dair önemli bir karar almaya yaklaşıyor. Kaptan Salem el-Devseri'nin sözleşmesi, 2027 Haziran'ında kulüple olan bağının sona ermesinden önce, önümüzdeki ocak ayında serbest kalma dönemine girmesinin yaklaşmasıyla kritik bir aşamanın eşiğine geldi. Bu durum, son dönemde yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen yönetimin kendisine yeni bir sözleşme vermeye ne kadar hazır olduğuna dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

El-Devseri dosyası, alışılmış bir sözleşme prosedürü gibi görünmüyor; zira Hilal, oyuncunun teknik ve tarihsel değerini, aynı seviyede katkı sunmaya devam etme kabiliyetinin değerlendirilmesi gerekliliğiyle bir araya getiren zorlu bir denklemle karşı karşıya. Özellikle sakatlıkların yeşil dikdörtgen içindeki devamlılığını tehdit etmeye başlamasının ardından bu durum daha da belirginleşiyor.

Ocak ayı Hilal'i kritik bir kararla karşı karşıya bırakıyor

Önümüzdeki ocak ayının gelmesiyle Salem el-Devseri, mevcut sezonun sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle, Hilal'in onayına ihtiyaç duymadan başka herhangi bir kulüple müzakerelere başlayabilecek. Bu da yönetimi, ister yenileme görüşmelerine başlayarak ister sezon sonuna kadar bekleyip durumu daha net bir şekilde değerlendirerek olsun, tutumunu erkenden netleştirme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor.

Ayrıca oku: Sizi kandırdılar, kriz Ronaldo dediler; "hainler kuyusu" efsanenin düşmanlarını çağırıyor!

Gelecek maçlar ALI Premier Lig 09:30 HIL

Kararın zorluğu, Hilal'in sıradan bir oyuncuyla değil, kaptanı ve geçmiş yıllarda en önemli simgelerinden biriyle ilgilenmesinden kaynaklanıyor. Ancak kulüp içindeki konumu, teknik ve fiziksel geleceğine bakılmasının önemini ortadan kaldırmıyor; özellikle de yeni bir sözleşmenin kariyerinin ileri bir yaş dönemine uzanacak olması bunu gerektiriyor.

Sakatlıklar soru işaretlerini artırıyor

Mevcut sezon el-Devseri için ideal geçmedi; sezonun başından itibaren sakatlık nedeniyle Hilal'den uzak kaldı ve yalnızca 3 maçta forma giydi. Son dönemde takımın hesaplarına geri dönmesinin ardından ise yeni bir kas sakatlığı yaşadı ve bu sakatlık onu yeniden sahalardan uzaklaştırdı.

Bu tekrarlayan yokluklar, Hilal yönetimini, 34 yaşındaki oyuncunun sezon boyunca formunu koruyabilme kabiliyetine ve önümüzdeki dönemde kendisine düzenli olarak ne ölçüde güvenilebileceğine dair soru işaretleriyle karşı karşıya bırakıyor. Bunlar, sözleşmesinin yenilenmesinin yerinde olup olmadığının değerlendirilmesini doğrudan etkileyebilecek faktörler; özellikle de kulübün, oyuncularından sezon boyunca, kesintili dönemlerde değil düzenli bir şekilde faydalanmayı güvence altına alması gerektiği göz önüne alındığında.

Kaptanın değeri, geleceğe dair hesaplarla karşı karşıya

Buna karşılık, Salem el-Devseri'nin kendisinden vazgeçmeyi zorlu bir karar haline getiren büyük bir başarı ve tecrübe birikimi bulunuyor. Zira hücum yetenekleri, kritik maçlardaki etkisi ve soyunma odasındaki liderlik rolü sayesinde yıllarca Hilal'in oyununun en önemli anahtarlarından biri oldu.

Takımın simgelerinden birini elde tutma isteği ile sakatlık senaryosunun tekrarlanması korkusu arasında, önümüzdeki aylarda tüm gözler Hilal yönetiminin kararına çevrilmiş durumda. Kaptanının formunu yeniden kazanma kabiliyetine bel bağlayıp ona yeni bir sözleşme mi verecek, yoksa sezon sonunda ilişkiyi sonlandırıp yeni bir dönemin kapısını açmayı mı tercih edecek?