Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde bu akşam Macaristan'a konuk olacak.
İlk maçı İstanbul'da Rams Park'ta 3-1 kazanan ay-yıldızlı takım, avantajını korumak ve turu geçerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi amaçlayacak.
Peki Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde bu akşam Macaristan'a konuk olacak.
Budapeşte'de Puskas Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği maç TV 8'den canlı olarak yayınlanacak.
Maç
Tarih
Saat
Kanal
Macaristan-Türkiye
23 Mart Pazar
20.00
TV 8
Macaristan-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Kata, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Csoboth, Varga.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Arda Güler), Kerem Aktürkoğlu.