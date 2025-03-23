Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde bu akşam Macaristan'a konuk olacak. İlk maçı İstanbul'da Rams Park'ta 3-1 kazanan ay-yıldızlı takım, avantajını korumak ve turu geçerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi amaçlayacak. Peki Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Haberin devamı aşağıda Tüm detaylar goal.com/tr'de... Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye, UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde bu akşam Macaristan'a konuk olacak. Gelecek maç UEFA Nations League A Qualification HUN TUR Maç önizlemesi Budapeşte'de Puskas Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği maç TV 8'den canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Macaristan-Türkiye 23 Mart Pazar 20.00 TV 8 Macaristan-Türkiye maçının muhtemel 11'leri Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Kata, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Csoboth, Varga. Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Arda Güler), Kerem Aktürkoğlu.