Macaristan-Kuzey İrlanda maçı VPN ile nasıl izlenir?

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Maç öncesi

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Puskas Arena

Macaristan, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Kuzey İrlanda'yı Budapeşte'deki Puskás Aréna'da ağırlıyor. Marco Rossi'nin ekibi, turnuvadaki başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.

Macaristan, şu ana kadarki dört Uluslar Ligi maçının üçünü kazanarak iyi bir form yakaladı. Gruptaki son maçında Gürcistan'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmesi, bu karşılaşma öncesinde puan tablosundaki avantajlı konumunu korumasını sağladı.

Kuzey İrlanda ise son Uluslar Ligi maçında Ukrayna'yı 1-0 yenerek bu karşılaşmaya geliyor. Bu sonuç, Michael O'Neill'ın ekibinin grupta puan alabilecek güçte olduğunu gösterdi.

Dominique Szoboszlai'nin fiziksel durumu maç öncesinde gündemde. Liverpool formasıyla çıktığı maçta dizine yoğun şekilde bandaj uygulanması gereken orta saha oyuncusu, Macaristan sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Başlama vuruşu öncesinde maçta oynayıp oynamayacağı dikkatle izlenecek.

Kuzey İrlanda, turnuva boyunca istikrarsız sonuçlar alsa da son galibiyetinden güven duyacak. O'Neill'ın ekibi, grup aşamasının önceki bölümünde Macaristan ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu nedenle rakibini durdurabileceğini biliyor.

Her iki takım da grup aşamasının son bölümünde önemli puanlar için mücadeleyi sürdürürken bu karşılaşma büyük önem taşıyor.