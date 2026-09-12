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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Maça damga vuran ilginç istatistik: Levante ile 9 maç, Barcelona ile sıfır

Levante - Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
İspanya

Hikaye nedir?

Hakem komitesi, İspanya Ligi kapsamında yarın pazar günü Ciutat de València Stadı'nda oynanacak Levante-Barcelona maçını yönetmek üzere Jon Ander González Cuesta'yı görevlendirdiğini açıkladı. Bask kökenli hakem, kariyeri boyunca Katalan takımının maçını ilk kez yönetecek.

41 yaşındaki González Cuesta, bu sezon İspanya Ligi'nde ilk maçlarını yöneten 4 hakemden biri. Karşılaşmada VAR görevini ise Javier Iglesias Villanueva üstlenecek.

Pazar günkü karşılaşma, González Cuesta'nın İspanya Ligi'ndeki üçüncü maçı olacak. Hakem daha önce, son takımın 1-0 kazandığı Valencia-Real Betis maçı ile Osasuna'nın 1-0 kazandığı Osasuna-Getafe maçını yönetmişti.

Bu maç, hakemin Levante takımı için yöneteceği onuncu karşılaşma olacak. Daha önce takım için İkinci Lig'de 9 maç yönetmiş, bu maçlarda takım 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken bir kez de yenilmişti.

Barcelona karşılaşması, Bask kökenli hakem için özel bir öneme sahip. Zira bu maç, hakemlik kariyeri boyunca Katalan takımı için yöneteceği ilk maç olacak ve İspanya Ligi seviyesinde yeni bir görev anlamı taşıyor.

La Liga
Levante crest
Levante
LEV
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Barcelona
BAR
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