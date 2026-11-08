Maç öncesi Laporta: Alvarez artık geçmişte kaldı, Raphinha en iyisi

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Atletico Madrid'den Arjantinli Julian Alvarez'i transfer etme girişimine ilişkin tartışma sayfasını kapatarak, iki kulüp arasındaki ilişkilerin normale döndüğünü vurguladı. Bu açıklama, iki takımın bu akşam, pazar günü, İspanya Ligi'nin 12. haftasının zirve maçında karşı karşıya gelmesi öncesinde yapıldı.

Laporta, maç öncesinde iki kulübün yönetimlerini bir araya getiren geleneksel öğle yemeğini, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'nın Atletico Madrid forvetini kadrosuna katmaya ilgi duyması nedeniyle patlak veren anlaşmazlıkların sona erdiğini vurgulamak için fırsat bildi.

Katalan kulübünün başkanı, Mundo Deportivo gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "İlişkiler zor bir dönemden geçti, ancak şu anda iyi durumda ve iki taraf arasında karşılıklı bir takdir var; işlerin bu şekilde devam etmesini istiyoruz."

Alvarez'in geleceği hakkında ise şunları ekledi: "O, Atletico Madrid'in oyuncusu, bizim oyuncumuz değil. Teknik direktörümüzün ve Simeone'nin de söylediği gibi, konu açıklığa kavuştu ve mesele kapandı."

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Laporta'nın açıklamaları, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun tutumuyla da örtüştü. Cerezo da Arjantinli forvet dosyasının artık geçmişte kaldığını vurgulayarak, oyuncunun yeteneklerini saha içinde kanıtlaması gerektiğini belirtti ve onun karşılaşmanın yıldızlarından biri olacağını ifade etti.

Laporta, Alvarez'e Raphinha'yı tercih ediyor

Laporta, kısa süre önce Barcelona ile sözleşmesini yenileyen Brezilyalı Raphinha hakkında da konuştu ve pozisyonundaki değişikliğin Alvarez'i transfer etme girişimiyle bağlantılı olmadığını vurgulayarak, oyuncunun çok yönlülüğünü ve hücum yeteneklerini övdü.

Şöyle konuştu: "Raphinha, kiminle anlaşırsanız anlaşın, son derece güçlü bir 9 numara forvet. Sadece bu pozisyonda oynamıyor, sahanın her yerinde hareket ediyor. Kendi pozisyonundaki dünyanın en iyi oyuncusu ve son derece eksiksiz bir potansiyele sahip."

La Liga liderliği için kızışan bir zirve

İki takımın karşılaşması olağanüstü bir öneme sahip, zira Barcelona maça 30 puanla girerken, ev sahibi Atletico Madrid'in puanı 28; her iki takım da 11 maç geride bıraktı.

Teknik direktör Diego Simeone'nin takımı, İspanya Ligi'nde üst üste sekizinci galibiyetini arıyor; bu galibiyet ona liderliği ele geçirme fırsatı verecek. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ise rakibiyle arasındaki farkı 5 puana çıkarmaya ve milli araya girmeden önce zirvedeki konumunu korumaya çalışıyor.

Katalan ekibi, ligde Deportivo Alaves'i 6-1 ezip ardından Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı farklı bir 3-0'lık skorla geçtikten sonra karşılaşmaya yüksek moralle giriyor.

Buna karşılık Atletico Madrid, La Liga'daki son 7 maçını kazandı; sonuncusu Levante karşısında kaydettiği 2-0'lık galibiyetti.

Karşılaşmanın sıcaklığı yalnızca puan mücadelesiyle sınırlı değil; Julian Alvarez krizi ve Barcelona'nın geçtiğimiz yaz onu transfer etme girişimi nedeniyle ek boyutlar da taşıyor. Bu mesele iki kulüp arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı; ayrıca Metropolitano Stadı tribünlerinde Atletico taraftarlarının Katalan ekibine karşı göstermesi beklenen öfke de söz konusu.

İki kulübün yönetimleri ortamı sakinleştirmeyi tercih ederken, saha içindeki mücadele tamamen farklı bir sınavın adayı gibi görünüyor; bu zirve, İspanya Ligi şampiyonluğu yarışının görünümünü yeniden çizebilir.