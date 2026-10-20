Barcelona ile ev sahibi Paris Saint-Germain arasında bugün oynanacak merakla beklenen karşılaşma, Avrupa kıtasının iki devi arasındaki bir çarpışmadan ibaret değil; aksine içinde unutulmaz anılar barındırıyor. Bir yanda Katalan taraftarların hafızasına hâlâ kazınmış tarihi bir gece, diğer yanda Fransız takımının doğrudan karşılaşmalarda üstünlüğünü ortaya koyduğu son yıllar var.

Prens Parkı'ndaki merakla beklenen karşılaşma öncesinde, Barcelona'nın resmi sitesi iki takım arasındaki mücadelenin öne çıkan duraklarını yeniden hatırlattı; Katalan kulübünün Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük geri dönüşlerinden birini anımsarken, aynı zamanda Paris Saint-Germain'in iki taraf arasındaki son eleme karşılaşmalarını kazanmayı başardığı şeklindeki zorlu gerçeği de göz ardı etmedi.





Barcelona'nın unutamadığı 6-1'lik gece

Barcelona, 2016-2017 sezonunda Paris Saint-Germain ile yaptığı tarihi karşılaşmayı yeniden hatırlattı. Katalan takımı o maçta Şampiyonlar Ligi tarihinin en heyecan verici geri dönüşlerinden birini gerçekleştirmişti.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

İlk maçı cevapsız dört golle kaybeden Barcelona, rövanşta tabloyu tersine çevirmeyi başararak 6-1'lik bir galibiyet elde etti. Sergi Roberto'nun son anlardaki öldürücü golü sayesinde akıllarda kalan bu maç, takıma tur atlama biletini kazandırmış ve taraftarların kutlamalarını ateşlemişti.

Ancak bu istisnai gece, sonraki yıllarda güç dengelerinin değişmesinin ardından, Paris'in iki takım arasındaki karşılaşmaların tarihine yeni sayfalar yazmasını engellemedi.

İtiraf

Barcelona'nın resmi sitesi, meşhur remontada gecesini anımsamakla yetinmedi; aynı zamanda Paris Saint-Germain'in 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında iki takımı bir araya getiren iki eleme karşılaşmasını da kazandığına işaret etti.

2020-2021 sezonunda Barcelona, son 16 turunda Fransız takımı karşısında turnuvaya veda etti; ilk maçı 4-1 kaybettikten sonra rövanşta iki takım golsüz berabere kalmıştı.

2023-2024 sezonunda ise çarpışma çeyrek finalde yeniden yaşandı. Barcelona, Paris'teki ilk maçı 3-2 kazanmayı başardı, ancak rövanşı 4-1 kaybetti ve Fransız takımı yarı finale yükselmeyi garantiledi.

En son karşılaşma ise geçen sezon yaşandı. Paris Saint-Germain, lig aşaması kapsamında Lluís Companys Olimpiyat Stadı'nda Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek Katalan rakibi karşısındaki olumlu sonuçlarını sürdürdü.

Zirve mücadelesi ve Barcelona'yı vuran eksikler

Yeni karşılaşma, iki takımın Şampiyonlar Ligi lig aşaması tablosundaki belirgin yakınlığı ortamında geliyor. İlk iki haftada da galip gelen her iki takım da altışar puana sahip. Paris Saint-Germain, attığı gol sayısında bir gol farkıyla zirvede yer alırken, iki takımın averajı yedi golde eşit durumda.

Paris, Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti, ardından Manchester City'yi 4-2 yendi; Barcelona ise Feyenoord'u 5-1, Galatasaray'ı da 4-1 mağlup etti.

Ancak Katalan takımı maç öncesinde bedensel darbeler aldı; Jules Koundé ve Eric García, Real Betis karşısında sakatlanarak Andreas Christensen ve Ronny Bardají ile birlikte eksikler listesine eklendi.

Buna karşılık Paris Saint-Germain, Nuno Mendes'in yanı sıra genç kaleci Alessandro Longoni'nin hizmetlerinden yoksun.















