Maç bitti, Fatih Terim hakemin yanına gitti!

Galat

, karşısından beraberlikle ayrılarak Süper Lig'deki liderlik fırsatını da tepmiş oldu. Sarı-kırmızılı camiada ise maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki vardı.

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Mete Kalkavan'ın verdiği kararlar eleştiri alırken maçın bitiş düdüğünde Fatih Terim soluğu genç hakemin yanında aldı. Terim ve kurmayları Mete Kalkavan'la saha içinde konuşurken tecrübeli teknik adamın oldukça tepkili olduğu görüldü.

Terim maç sonrası yaptığı açıklamalarda da, "Daha fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Zaten herkes ceza almamız için uğraşıyor, onlara çanak tutmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.