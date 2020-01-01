Maç başladı, 36. saniyede gol geldi!

Bundesliga'nın geri dönüş haftasında E. Frankfurt deplasmanına konuk olan Mönchengladbach, karşılaşmanın ilk 36 saniyesi içinde 1-0 öne geçti.

Koronavirüs salgını sebebiyle iki aydır ara verilen , 26. hafta karşılaşmalarıyla muhteşem bir geri dönüş yaptı.

ve Borussia arasında oynanan karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve karşılaşma başladı. Tam 36 saniye sonrasında da gol sesi geldi.

Mönchengladbach forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Alassane Plea, 36. saniyede takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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Karşılaşma Mönchengladbach'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.