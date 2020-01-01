Maç başladı, 36. saniyede gol geldi!
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Koronavirüs salgını sebebiyle iki aydır ara verilen Bundesliga, 26. hafta karşılaşmalarıyla muhteşem bir geri dönüş yaptı.
Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach arasında oynanan karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve karşılaşma başladı. Tam 36 saniye sonrasında da gol sesi geldi.
Mönchengladbach forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Alassane Plea, 36. saniyede takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Karşılaşma Mönchengladbach'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.