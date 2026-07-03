Maaş konusundaki engel aşıldı: Ajax, Ter Stegen’i FC Barcelona’dan kiraladı

Marca’nın haberine göre, Ajax ve FC Barcelona, Marc-André ter Stegen’in kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardı. Son ayrıntılar henüz netleştirilmedi, ancak anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Müzakerelerdeki en büyük engel, Ter Stegen’in maaşının nasıl paylaşılacağıydı. Kaleci, Barcelona’da yılda yaklaşık yirmi milyon euro kazanıyor ve bu tutarı Ajax’ın tamamen üstlenmesi imkansızdı. Sonunda, Amsterdam ekibinin maaşının yüzde onundan biraz fazlasını ödeyeceği kararlaştırıldı. Geri kalan kısmı ise Barcelona üstlenecek.

Benzer bir düzenleme, geçen sezon Ter Stegen’in kiralık olarak Girona’da forma giydiği dönemde de uygulanmıştı. O zaman da maaşının büyük kısmını Barcelona ödemişti.

İspanyol basınına göre, teknik direktör Míchel bu transferde önemli bir rol oynadı. Geçen sezon Ter Stegen’i kiralık olarak Girona’ya getirmeyi başaran teknik direktör, şimdi de Ajax’ın teknik direktörü olarak onun gelmesi için yeniden ısrar etti.



