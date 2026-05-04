Maarten Wijffels (Algemeen Dagblad), De Telegraaf'a alaycı bir şekilde şöyle diyor: "Ronald Koeman bunu televizyonda bir kez daha açıklasın."

Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri Maarten Wijffels, X üzerinden, her ikisi de De Telegraaf gazetesinde çalışan meslektaşları Mike Verweij ve Steven Kooijman'a sert çıkıştı.

Wijffels'e göre, Amsterdam'ın sabah gazetesi, Hollanda milli takım oyuncusu Georginio Wijnaldum'un "açık iş başvurusu"na katkıda bulundu.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Pazar akşamı Studio Voetbal programına konuk oldu ve Wijnaldum'un (Al-Ettifaq) Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Wijffels, hemen ardından X'te bir açıklama yaptı. “Wijnaldum ile röportaj yapıp, Dünya Kupası'na katılmak için açık bir başvuru yapmasını istemek, oysa onun artık hiç bir seçenek olmadığı çoktan belliydi. Koeman da bunu şimdi televizyonda duyuruyor.”

De Telegraaf, 25 Nisan'da Wijnaldum ile bir röportaj yayınladı; Wijnaldum, önümüzdeki yaz Dünya Kupası'na katılmaya kararlı olduğunu belirtti. Bu makaleyi Verweij ve Kooijman yazdı.

X'te Wijffels, tweetinin pek de meslektaşça olmadığını söyleyen eleştirilerle hemen karşılaştı. Gazeteci bu eleştiriyi savuşturdu. “Neden herkes, çoktan belli olan şeyleri sürekli gündemde tutmayı normal buluyor? Jordy Clasie ve Oranje'ye sürekli sorular sorma meselesi de aynı.”

Wijffels kendi düşünce tarzını şöyle açıklıyor: “Bu tamamen bakış açısına bağlı. Eğer sıradan bir futbolsever/okuyucu olsaydım, medyanın bana neler olduğunu anlatmasını isterdim. O medyadaki bireylerin olmasını istediği şeyleri değil.”