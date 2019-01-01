Lyon’da Genesio dönemi bitiyor

Fransa Ligue 1’de dün oynanan Nantes-Lyon maçının ardından, Lyon teknik direktörü Bruno Genesio basın toplantısı düzenledi.

teknik direktörü Bruno Genesio, düzenlediği basın toplantısında sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

52 yaşındaki teknik adam yaptığı açıklamada “Bazen oyuncularla veya kulüple aranızda oluşan negatif hava ile başa çıkamıyorsunuz. Bu sabah başkan ile uzun bir görüşme yaptık. Bu görüşme ona gelecek sezon Lyon ile yola devam etmek istemediğimi ilettim. Oyunculara bu kararımı iletirken, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi’ne katılmamız gerektiğini tekrar hatırlattım” ifadelerini kullandı.

Genesio’nun ayrılığının ardından konuşulan isimlerden Jose Mourinho ve Laurent Blanc, Lyon’un yeni teknik direktörü adayları olarak ön plana çıkıyorlar.