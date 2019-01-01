Lyon'da Arsene Wenger sesleri

Ligue 1 ekibi Lyon'da Sylvinho'nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük için Arsene Wenger ve Laurent Blanc isimleri gündeme geldi.

, 'de alınan kötü sonuçlardan sonra, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayırdı.

Le Parisien'de yer alan habere göre ise Lyon'da yaşanan bu gelişmelerden sonra teknik direktörlük görevi için Arsene Wenger ve Laurent Blanc isimleri gündeme geldi.

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Haberde, Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın teknik direktörlük görevine bu kez Fransızca bilen birini getirmek istediğini belirtildi.

Arsene Wenger, 22 yıldır görev yaptığı 'den radikal bir kararla 2018 yılında ayrıldı.

Laurent Blanc ise son olarak 'i çalıştırdı ve 2016 yılından beri herhangi bir takımda görev yapmadı.