Lyon'da Arsene Wenger sesleri
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Lyon, Ligue 1'de alınan kötü sonuçlardan sonra, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayırdı.
Le Parisien'de yer alan habere göre ise Lyon'da yaşanan bu gelişmelerden sonra teknik direktörlük görevi için Arsene Wenger ve Laurent Blanc isimleri gündeme geldi.
Haberde, Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın teknik direktörlük görevine bu kez Fransızca bilen birini getirmek istediğini belirtildi.
Arsene Wenger, 22 yıldır görev yaptığı Arsenal'den radikal bir kararla 2018 yılında ayrıldı.
Laurent Blanc ise son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştırdı ve 2016 yılından beri herhangi bir takımda görev yapmadı.