Lyon'un hocasından Wilfried Zaha'ya: 'Futbolcu değil!'

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'nin Wilfried Zaha ile ilgili sözleri gündem oldu.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha, Fransa'daki kariyerine adeta berbat başladı.

Fildişili kanat oyuncusu ile ilgili bugün çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Kadro dışında kaldı

Wilfried Zaha, Lyon'un Nantes ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

Haberin devamı aşağıda

Fransız basını, Zaha'nın kadroda yer almamasının teknik seçim olduğunu vurguladı.

Sage: 'Onları futbolcu olarak değerlendiremem'

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, son maçta kadroya alınmayan Wilfried Zaha ve Gift Orban hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

Sage, konuyla ilgili şunları söyledi: "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir sözüm var.

Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim."