Lyon, Sylvinho'nun görevine son verdi

Ligue 1 ekiplerinden Lyon, teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayırdı.

'de 9 haftanın geride kalmasıyla 9 puanla 14. sırada yer alan , teknik direktör Sylvinho'nun görevine son verdi.

2019-20 sezonunun başında, Bruno Genesio'nun ayrılmasıyla takımın başına geçirilen 45 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, Lyon ile yalnızca 11 maça çıkabildi.

Lyon, Sylvinho yönetimindeki bu 11 resmi maçta toplamda 3 galibiyet alırken 4 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.

Resmi Twitter hesabından Sylvinho'nun görevden alındığını duyuran Lyon yönetimi, yeni bir teknik direktör gelene kadar takımı, sportif direktör Juninho'nun direktifleri ile Gerald Baticle'ın yöneteceğini açıkladı.