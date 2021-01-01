Lyon, Slimani'yi aldı, Dembele'yi kiraladı
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Lyon, Leicester City'den bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki Islam Slimani ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Dembele'nin ise 1,5 milyon euro bedelle sezon sonuna kadar Atletico Madrid'e kiralandığı belirtildi. Lyon'un, zorunlu satın alma bedeli 33,5 milyon euro olarak belirlenen Dembele'nin transferinden performans bonusu karşılığında 5 milyon euro daha kazanabileceği ifade edildi.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli futbolcu Slimani, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Monaco'da 19 karşılaşmada oynamış ve 9 gol atmıştı.
Celtic'ten 2018'de 22 milyon euro bonservisle Lyon'a imza atan 24 yaşındaki Dembele ise takımıyla 108 maça çıkıp 45 gol kaydetmişti.