Lyon, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı
Yorum()
(C) Getty Images
2018-2019 UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal ile Chelsea, Bakü'de karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazanan Chelsea, kupanın sahibi oldu.
Süper Lig yayın gelirleri: Hangi takım ne kadar kazandı?
Sarri'nin öğrencilerinin şampiyon olmasıyla birlikte 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılacak takımlar belli oldu.
Arsenal'ın Avrupa Ligi şampiyonu olması halinde, eleme turu oynamak zorunda kalacak olan Lyon, final karşılaşmasının ardından önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.
61.500 puanı bulunan Fransız ekibin 2. ya da 3. torbada yer alma ihtimali bulunuyor.